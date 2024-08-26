Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча

Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи».

Команды играли в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». «Волки» неожиданно проиграли дома со счетом 1:2.

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Серия А. 2-й тур, 25 августа

Рома – Эмполи – 1:2

Голы: Шомуродов, 80 – Гьяси, 45, Коломбо, 61

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Гьяси, 45 мин.

ГОЛ! 0:2. Коломбо, 61 мин.

ГОЛ! 1:2. Шомуродов, 80 мин.