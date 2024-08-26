Италия26 августа 2024, 03:59 | Обновлено 26 августа 2024, 04:21
175
1
Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Серии А
26 августа 2024, 03:59 | Обновлено 26 августа 2024, 04:21
175
1
Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи».
Команды играли в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». «Волки» неожиданно проиграли дома со счетом 1:2.
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Серия А. 2-й тур, 25 августа
Рома – Эмполи – 1:2
Голы: Шомуродов, 80 – Гьяси, 45, Коломбо, 61
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Гьяси, 45 мин.
ГОЛ! 0:2. Коломбо, 61 мин.
ГОЛ! 1:2. Шомуродов, 80 мин.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Коломбо (Эмполи).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Эмполи).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 25 августа 2024, 19:05 13
Шведский спортсмен на этапе Бриллиантовой лиги преодолел высоту 6.26 метра!
Футбол | 25 августа 2024, 19:59 13
«Кривбасс» не сумел одержать победу на своем поле
Бокс | 25.08.2024, 09:41
Футбол | 26.08.2024, 01:23
Бокс | 25.08.2024, 07:32
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Довбик жалкий деревяшка! Лучше бы сыграл даже чебурашка!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.08.2024, 18:57 17
25.08.2024, 00:44 2
25.08.2024, 07:05 32
24.08.2024, 08:46 58
25.08.2024, 00:01 6
25.08.2024, 09:24 43
25.08.2024, 12:12
24.08.2024, 15:41