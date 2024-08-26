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Рома
25.08.2024 21:45 – FT 1 : 2
Эмполи
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Италия
26 августа 2024, 03:59 | Обновлено 26 августа 2024, 04:21
175
1

Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Серии А

26 августа 2024, 03:59 | Обновлено 26 августа 2024, 04:21
175
1
Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи».

Команды играли в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». «Волки» неожиданно проиграли дома со счетом 1:2.

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Серия А. 2-й тур, 25 августа

Рома – Эмполи – 1:2

Голы: Шомуродов, 80 – Гьяси, 45, Коломбо, 61

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Гьяси, 45 мин.

ГОЛ! 0:2. Коломбо, 61 мин.

ГОЛ! 1:2. Шомуродов, 80 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Коломбо (Эмполи).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Эмполи).
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Рома Рим Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Артем Довбик видео голов и обзор Эльдор Шомуродов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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apepa
Довбик жалкий деревяшка! Лучше бы сыграл даже чебурашка!
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