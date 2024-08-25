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Чемпионат Италии
Рома
25.08.2024 21:45 - : -
Эмполи
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Италия
25 августа 2024, 21:01 | Обновлено 25 августа 2024, 21:03
359
0

Рома – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 25 августа в 21:45

25 августа 2024, 21:01 | Обновлено 25 августа 2024, 21:03
359
0
Рома – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

25 августа на Стадио Олимпико в Риме пройдет матч 2-го тура Серии А, в котором Рома встретится с Эмполи. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда Рома все никак не может вернуться в Лигу чемпионов. Жозе Моуринью был близок к этому, но в проиграл финале Лиге Европы 2023. В Серии А при нем джалоросси фактически топтались на месте и не претендовали на квартет лидеров. В итоге от Особенного в Риме устали, несмотря на титул в Лиге конференций. И попрощались с ним по ходу прошлого сезона.

Сначала португальца думали заменить на кого-то не менее маститого. Однако Даниеле де Росси хорошо себя проявил, доведя волков до лета, и получил полноценный шанс. А с ним – и новичков, в том числе и недешевых: Артема Довбика и Матиаса Суле. После таких приобретений Пауло Дибалу без проблем отпустили в Саудовскую Аравию. В начале сезона столичный клуб ездил к Кальяри – и не забил, и не выиграл – матч закончился нулевой ничьей (0:0).

Эмполи

Клуб Эмполи не так давно вернулся в Серию А. И пока что ставит себе скромные, и все равно непростые для себя задачи – не вылететь. В прошлом чемпионате команде удалось финишировать на спасительном 17-м месте, опередив всего на 1 балл Фрозиноне. Ключевой стала победа, вырванная в последнем туре на 90+ минуте как раз с римскими волками. Спасение вполне в стиле Давиде Никола.

Однако летом этого уникального специалиста сменил д'Аверса, талантливый, но скандальный – из Вероны был удален за драку с футболистом соперников! На новом месте с командой, которая была собрана заново за счет обилия арендованных, этот тренер начал сезон с разгромной победы – разгром дома 4:1 в Кубке Италии в игре против скромного Катандзаро. В игре с Монцей в домашнем матче 1-го тура новой Серии А, наоборот, голов не было вообще – ничья для Эмполи (0:0.)

Статистика личных встреч

До вышеупомянутой майской игры (2:1) синие проиграли джалоросси 8 раз кряду.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET верит в успех дома волков. Они не могут себе позволить вторую осечку кряду – ставим на их домашнюю победу с форой –1.0 гола (коэффициент – 1,77).

Прогноз Sport.ua
Рома
25 августа 2024 -
21:45
Эмполи
Победа Ромы с форой –1.0 1.77 Сделать ставку
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Рома Рим Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Артем Довбик прогнозы прогнозы на футбол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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