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  4. ВИДЕО. Левый Берег забил свой первый в истории гол в УПЛ
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 17:53 | Обновлено 26 августа 2024, 17:55
945
0

ВИДЕО. Левый Берег забил свой первый в истории гол в УПЛ

Якимив открыл счет в матче с «Черноморцем»

26 августа 2024, 17:53 | Обновлено 26 августа 2024, 17:55
945
0
ВИДЕО. Левый Берег забил свой первый в истории гол в УПЛ
УПЛ. Андрей Якимив

На 29-й минуте 27-летний защитник «Левого Берега» Андрей Якимив открыл счет в матче четвертого тура УПЛ против одесского «Черноморца».

Для «Левого Берега» это первый в истории клуба гол в УПЛ. В первых трех турах чемпионата команда потерпела три поражения с суммарным счетом 0:5.

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Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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