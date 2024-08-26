ВИДЕО. Левый Берег забил свой первый в истории гол в УПЛ

На 29-й минуте 27-летний защитник «Левого Берега» Андрей Якимив открыл счет в матче четвертого тура УПЛ против одесского «Черноморца».

Для «Левого Берега» это первый в истории клуба гол в УПЛ. В первых трех турах чемпионата команда потерпела три поражения с суммарным счетом 0:5.