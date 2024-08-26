Украина. Премьер лига26 августа 2024, 17:53 | Обновлено 26 августа 2024, 17:55
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ВИДЕО. Левый Берег забил свой первый в истории гол в УПЛ
Якимив открыл счет в матче с «Черноморцем»
26 августа 2024, 17:53 | Обновлено 26 августа 2024, 17:55
945
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На 29-й минуте 27-летний защитник «Левого Берега» Андрей Якимив открыл счет в матче четвертого тура УПЛ против одесского «Черноморца».
Для «Левого Берега» это первый в истории клуба гол в УПЛ. В первых трех турах чемпионата команда потерпела три поражения с суммарным счетом 0:5.
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