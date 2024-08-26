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Премьер-лига
Левый берег
26.08.2024 15:30 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 01:10 | Обновлено 26 августа 2024, 01:11
13
0

Левый берег – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

26 августа 2024, 01:10 | Обновлено 26 августа 2024, 01:11
13
0
Левый берег – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ФК Левый Берег

В понедельник, 26-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Абсолютные новички «элитного» дивизиона, пока что, не радуют нас забитыми голами и набранными очками, но это было вполне предсказуемо. «Левый берег» в последний момент присоединился к числу участников УПЛ за пару дней до старта нового сезона, а когда ты сначала планируешь еще год играть в Первой лиге, то перестроится за короткое время просто невозможно. Но команда Виталия Первака уже показала, что против нее всем будет непросто. И уже тем более «Черноморцу», который хотя и победил впервые неделей ранее, но все еще не завершил работу на трансферном рынке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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