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Премьер-лига
Левый берег
26.08.2024 15:30 – FT 1 : 0
Черноморец
Из-за воздушной тревоги старт матча перенесен с 15:30 на 17:00
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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 19:01 | Обновлено 26 августа 2024, 20:25
1514
3

Войдет в историю клуба. Левый берег минимально одолел Черноморец

Это была первая победа киевского коллектива в УПЛ

26 августа 2024, 19:01 | Обновлено 26 августа 2024, 20:25
1514
3
Войдет в историю клуба. Левый берег минимально одолел Черноморец
УПЛ

Понедельник должен был стать очередным днем в нашем рассказе о четвертом туре украинской Премьер-лиги, но самый массовый воздушный удар в истории полномасштабного вторжения едва не разрушил все планы. Но Воздушные силы Украины устояли, а значит устояли и мы. Пусть и с задержкой на полтора часа, но киевский «Левый берег» и одесский «Черноморец» начали этот игровой день, хотя и изначально предполагался несколько иной график.

Это был матч команд, которые в этом сезоне очень мало забивают – всего один гол на двоих за шесть сыгранных матчей, но играют в вязкий футбол, поэтому борьба – это термин, который насквозь проходил через рассказ об этой встрече. Но это был не тот случай игры УПЛ, когда время шло слишком медленно и смотреть за игрой было не интересно.

Потому что обе команды очень раздражал их собственный стиль и поэтому они пытались от него избавиться любой ценой. Немного лучше это получалось у хозяев, которые посреди тайма совершили, наверное, самый важный свой шаг, после присоединения к перечню участников «элитного» дивизиона. «Левый берег» забил свой первый в истории гол в рамках УПЛ.

Его автором на 29 минуте стал Андрей Якимов, который номинально играл на позиции в центре обороны, а значит не трудно догадаться, что эпизоду предшествовал стандарт. А самому точному удару в левый угол предшествовал не только сброс от Синицы в центре штрафной, но и очень спорный эпизод в борьбе до этого, который игроки «Черноморца» будут припоминать главному арбитру Евгению Цыбулько вплоть до финального свистка.

И если бы одесситы настолько рьяно брались атаковать, как они взрывались после каждого решения рефери вроде бы не в их пользу, то и в атаке бы показали бы значительно лучшие результаты. Но здесь также надо отмечать, что это не «моряки» недорабатывали впереди, а просто сказочный матч выдал вратарь «Левого берега» Андрей Механив.

Это несколько туров назад голкипер мог где-то ошибиться и привезти гол в собственные ворота. Однако не в этот раз – здесь была настоящая стена, да еще и настолько подвижная, что атака «Черноморца» просто ничего не могла с этим сделать даже при ударах с нескольких метров до ворот.

Таким образом второй тайм получился агонией в атакующей игре для гостей. Бабич теперь уже имеет немного больший ресурс на скамейке запасных, но и это не помогло. Было заметно, что в физическом плане «моряки», которые готовились к сезону явно без расчета на появление большого количества новичков, просто не могут конкурировать с командой, которая хотя и готовилась к Первой лиге, но единый коллектив таки сохранила. Это и было решающим фактором.

Через неделю киевский «Левый берег» будет гостить у ровенского «Вереса», тогда как одесский «Черноморец» будет принимать житомирское «Полесье».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Левый берег» – «Черноморец» – 1:0

Голы: Якимив, 29

Предупреждения: Дедух, 45, Банада, 55, Бутко, 58 – Шпорн, 7, Петряк, 35, Вечный, 90+2 (не на поле)

«Левый берег»: Механив – Сиднней (Шаповал, 46), Самар, Якимив, Соколов – Дедух, Банада – И. Когут (Н. Когут, 46), Спиваков (Галас, 65), Синица (Войцеховский, 85) – Сухоручко.

«Черноморец»: Рудько – Кисель, Бутко, Удод, Кайо – Петряк (Нето, 69), Шпорн (Белошевский, 69), Габелок (Васильев, 81) – Янаков (Пшеничнюк, 63), Хобленко (Калин,81), Попов.

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская обл.).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 6 (2) – 12 (8)
Угловые: 3 – 8
Оффсайды: 0 – 2.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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stalevar1250
Позорище! Бабич нах!! 
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+1
osso
Да здравствует  первая лига. Обоих.
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-1
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