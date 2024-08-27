ПЕРВАК: «Новички? Если будут – то будут, если не будут – значит, не будут»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал победу в матче 4-го тура УПЛ против «Черноморца» (1:0):

«Результатом доволен, характером своих футболистов доволен, игрой – не совсем. Но на первый план выходит результат – это самое главное на сегодняшний день. Команда соперника нам не давала разгуляться, скажем так. У нее есть опытные футболисты, высокорослые, которые нагнетали ситуацию, давили на наших центральных защитников.

Поэтому моментов было у них тоже много. Но мы выдержали – и это самое главное. Мы всегда стараемся, но команды также присматриваются к нам, они все организованы. Как и мы стараемся быть организованными. Но когда на первый план выходит индивидуальное мастерство, нам надо еще над этим работать.

Кто главный герой матча? Я думаю, что вся команда и болельщики. У нас сыгранность есть в команде, поэтому эта команда уже год вместе играет и тренируется. К нам прибавилось только пару футболистов новых. А так сыгранность есть, но мы опыт получаем только во время игр в чемпионате.

Будут ли еще новички? Приходько подписали. Покажет время. Еще немного времени есть, свободные агенты могут появиться. Мы не останавливаемся. Если будут – то будут, если не будут – значит, не будут.

Победа должна придать уверенности команде, потому что никто не видит, как она тренируется каждый день, как она стремится победить. Стремится выиграть борьбу каждый футболист. Это понятно, но мы радовались в раздевалке. Президент пришел нас поздравить. Так что в раздевалке мы порадовались и уже готовимся к следующей игре».