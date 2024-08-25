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Премьер-лига
Левый берег
26.08.2024 15:30 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 21:48 | Обновлено 25 августа 2024, 21:52
143
0

Левый Берег – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дебютант УПЛ против «моряков». Кто окажется сильнее?

25 августа 2024, 21:48 | Обновлено 25 августа 2024, 21:52
143
0
Левый Берег – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Левый Берег

В четвертом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в понедельник, 26 августа, в Киеве встретятся «Левый Берег» и «Черноморец». Хозяева поля, которые в первых трех поединках не получили ни одного зачетного балла, будут принимать одесситов, также не так удачно стартовавших в новом сезоне.

Левый Берег

«Левый Берег» впервые в своей истории смог попасть в УПЛ, но пока у команды все идет наперекосяк. В первых трех поединках команда потерпела три поражения, и пока в своем активе не имеет ни одного очка. Кстати, «Левый Берег» – единственная команда, которая пока не забила ни одного мяча за первые три тура.

Но можно отметить и позитив в игре столичной команды. Если к играм против «ЛНЗ» и «Ворсклы» еще могут быть вопросы, то в игре против «Шахтера» команда продемонстрировала образцовую игру в обороне и в некоторых моментах неплохо выходила в атаку, но проиграла чемпиону Украины 0:1. Однако за этот поединок команде точно не должно быть стыдно. Поэтому можно сделать вывод, что «Левый Берег» точно после той игры поверил в себя и свои силы, и можно сказать, что команда даст бой обновленному «Черноморцу», который также почувствовал уверенность в своих силах.

Черноморец

Одесситы во главе с Александром Бабичем тоже стартовали не очень удачно, ведь в первых двух играх минимально уступили «Кривбассу» и «Заре» (оба раза по 0:1). Но уже в прошлом туре моряки одержали с таким же счетом победу над «Колосом» и улучшили свое положение в турнирной таблице. И как говорил наставник одесской команды, что в обороне они играют почти без ошибок, но в атаке «Черноморцу» еще нужно прибавлять. И идеальной возможностью сыграть активно в атаке для «моряков» станет игра против новичка Премьер-Лиги — «Левого Берега», который пока не набрал ни одного зачетного балла, поэтому интересно будет взглянуть на игру команды.

Еще можно отметить, что «Черноморец» полностью решил сконцентрироваться именно на чемпионате, и этим подтверждается тот факт, что в среду в кубковой игре против «Карпат» играл преимущественно второй состав, а основным игрокам дали возможность отдохнуть перед поединком чемпионата. И игра с «Левым Берегом» покажет, насколько это решение, которое принял тренерский штаб, окажется правильным.

Статистика встреч

В Украинской Премьер-лиге команды между собой еще не встречались. Однако в Кубке Украины в прошлом сезоне «Черноморец» одержал победу над «Левым Берегом» со счетом 2:1. Голами в составе «Черноморца» отличились Орест Кузык, который сейчас играет за «Карпаты», и Йон Шпорн, а у «Левого Берега» забил Андрей Якимив, кстати, ранее выступавший за «моряков».

Прогноз на противостояние

Это противостояние обещает быть интересным, ведь «Левый Берег» будет играть дома, где болельщики будут гнать вперед свою команду. Но в соперниках столичного клуба «Черноморец», который вряд ли отдаст эту игру без боя. Поэтому в этом матче будет много борьбы, где даже один забитый гол может решить исход игры. Но предпочтение отдадим «Черноморцу», имеющему больше опыта выступлений в УПЛ.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Сидней, Якимив, Самар, Соколов, Банада, Косовский, Когут, Спиваков, Синица, Сухоручко

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Савченко, Удод, Бутко, Ермаков, Шпорн, Кайо Гомес, Янаков, Попов, Хобленко

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26 августа, понедельник

«Левый Берег» – «Черноморец»
Киев. Стадион «Арена Левый Берег». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ — ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Евгений Цыбулько (Канев)
Прогноз от Sport.ua - 1:2
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Черноморец Одесса прогнозы
Dmitry_Telitsyn20
Dmitry_Telitsyn20 Sport.ua
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