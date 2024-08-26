Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Черноморец – 1:0. Исторический матч для киевлян. Видеообзор
Премьер-лига
Левый берег
26.08.2024 15:30 – FT 1 : 0
Черноморец
Из-за воздушной тревоги старт матча перенесен с 15:30 на 17:00
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 19:50 |
269
1

Левый Берег – Черноморец – 1:0. Исторический матч для киевлян. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ

26 августа 2024, 19:50 |
269
1
Левый Берег – Черноморец – 1:0. Исторический матч для киевлян. Видеообзор
ФК Левый берег

В понедельник, 26 августа состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Левый Берег» и «Черноморец».

Команды встретились на стадионе «Левый Берег». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Этот матч стал историческим для «Левого Берега», который одержал первую победу в УПЛ. Автором единственного гола в матче стал Андрей Якимов.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Левый берег» – «Черноморец» – 1:0

Голы: Якимов, 29

Видеообзор матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Якымив (Левый берег).
По теме:
Победный гол Шарая. Верес в Ковалевке минимально переиграл Колос
Войдет в историю клуба. Левый берег минимально одолел Черноморец
Коваль подтвердил уход с поста тренера Зари: «Нужно встряхнуть команду»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Черноморец видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 августа 2024, 03:59 2
Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча
Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Серии А

Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове
Футбол | 26 августа 2024, 17:49 11
Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове
Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове

«Горняки» планируют проводить домашние матчи чемпионата на «Арене Львов»

Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.08.2024, 19:06
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Бокс | 26.08.2024, 07:33
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Футбол | 26.08.2024, 08:30
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chernomor
Чорноморець повне Дно разом з Бабічем ,краще зразу переходьте в Першу лігу ,Не позорьте Одессу Клоуни🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
25.08.2024, 06:48
Другие виды
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 34
Футбол
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
25.08.2024, 01:48
Бокс
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 4
Футбол
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
26.08.2024, 00:20 7
Футбол
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 6
Бокс
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
25.08.2024, 07:05 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем