В понедельник, 26 августа состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Левый Берег» и «Черноморец».

Команды встретились на стадионе «Левый Берег». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

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Этот матч стал историческим для «Левого Берега», который одержал первую победу в УПЛ. Автором единственного гола в матче стал Андрей Якимов.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Левый берег» – «Черноморец» – 1:0

Голы: Якимов, 29

Видеообзор матча