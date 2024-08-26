Левый Берег – Черноморец – 1:0. Исторический матч для киевлян. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ
В понедельник, 26 августа состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Левый Берег» и «Черноморец».
Команды встретились на стадионе «Левый Берег». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
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Этот матч стал историческим для «Левого Берега», который одержал первую победу в УПЛ. Автором единственного гола в матче стал Андрей Якимов.
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Левый берег» – «Черноморец» – 1:0
Голы: Якимов, 29
Видеообзор матча
События матча
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