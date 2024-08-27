Легенда Боруссии Дортмунд близок к переходу в испанский клуб

Испанский «Реал Сосьедад» очень близок к подписанию именитого немецкого центрального защитника Матса Хуммельса. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Хуммельс перейдет в «Реал Сосьедад» на правах свободного агента. Контракт 35-летнего немецкого ветерана с «Боруссией» Дортмунд истек в конце июня 2024 года.

После ухода из «Боруссии» Дортмунд интерес к Хуммельсу проявлял целый ряд европейских клубов, включая другого представителя испанской Ла Лиги – «Мальорку».