ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд попрощалась с еще одной легендой клуба

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о том, что легендарный центральный защитник команды Матс Хуммельс покидает клуб. Его контракт истекает 30 июня и не будет продлен – 35-летний ветеран станет свободным агентом.

В последнее время у Хуммельса был конфликт с главным тренером «Боруссии» Эдином Терзичем. В СМИ сообщалось о том, что защитник останется в «Боруссии» только если уйдет тренер. Однако вчерашняя отставка Терзича не убедила немецкого защитника продолжить выступления за «Боруссию».

Хуммельс выступал за «Боруссию» в 2008 – 2016 и 2019 – 2024 годах. С командой он дважды становился чемпионом Германии (в 2011 и 2012 годах) и дважды добирался до финала Лиги чемпионов – в 2013 и 2024 годах.