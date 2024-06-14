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Германия
14 июня 2024, 14:42 | Обновлено 14 июня 2024, 15:39
1329
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд попрощалась с еще одной легендой клуба

Матс Хуммельс станет свободным агентом

14 июня 2024, 14:42 | Обновлено 14 июня 2024, 15:39
1329
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд попрощалась с еще одной легендой клуба
ФК Боруссия Дортмунд. Матс Хуммельс

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о том, что легендарный центральный защитник команды Матс Хуммельс покидает клуб. Его контракт истекает 30 июня и не будет продлен – 35-летний ветеран станет свободным агентом.

В последнее время у Хуммельса был конфликт с главным тренером «Боруссии» Эдином Терзичем. В СМИ сообщалось о том, что защитник останется в «Боруссии» только если уйдет тренер. Однако вчерашняя отставка Терзича не убедила немецкого защитника продолжить выступления за «Боруссию».

Хуммельс выступал за «Боруссию» в 2008 – 2016 и 2019 – 2024 годах. С командой он дважды становился чемпионом Германии (в 2011 и 2012 годах) и дважды добирался до финала Лиги чемпионов – в 2013 и 2024 годах.

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Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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