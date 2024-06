ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Боруссии Дортмунд подал в отставку

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о том, что главный тренер команды Эдин Терзич покинул свой пост. Клуб согласился досрочно расторгнуть контракт по просьбе тренера.

По слухам, одной из причин ухода Терзича стал конфликт с одним из лидеров команды, Матсом Хуммельсом. Ранее сообщалось о том, что Хуммельс останется в «Боруссии» только если Терзич покинет клуб.

Терзич работал с «Боруссией» с мая 2022 года. В сезоне 2023/2024 41-летний немецко-хорватский специалист довел команду до финала Лиги чемпионов, где немцы проиграли «Реалу» со счетом 0:2.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.



The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.



Borussia Dortmund agreed to the request…