ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Боруссии Дортмунд подал в отставку
Эдин Терзич покинул свой пост
«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о том, что главный тренер команды Эдин Терзич покинул свой пост. Клуб согласился досрочно расторгнуть контракт по просьбе тренера.
По слухам, одной из причин ухода Терзича стал конфликт с одним из лидеров команды, Матсом Хуммельсом. Ранее сообщалось о том, что Хуммельс останется в «Боруссии» только если Терзич покинет клуб.
Терзич работал с «Боруссией» с мая 2022 года. В сезоне 2023/2024 41-летний немецко-хорватский специалист довел команду до финала Лиги чемпионов, где немцы проиграли «Реалу» со счетом 0:2.
Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 13, 2024
The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.
Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM
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