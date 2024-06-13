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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Боруссии Дортмунд подал в отставку
Германия
13 июня 2024, 14:22 |
2228
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Боруссии Дортмунд подал в отставку

Эдин Терзич покинул свой пост

13 июня 2024, 14:22 |
2228
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Боруссии Дортмунд подал в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о том, что главный тренер команды Эдин Терзич покинул свой пост. Клуб согласился досрочно расторгнуть контракт по просьбе тренера.

По слухам, одной из причин ухода Терзича стал конфликт с одним из лидеров команды, Матсом Хуммельсом. Ранее сообщалось о том, что Хуммельс останется в «Боруссии» только если Терзич покинет клуб.

Терзич работал с «Боруссией» с мая 2022 года. В сезоне 2023/2024 41-летний немецко-хорватский специалист довел команду до финала Лиги чемпионов, где немцы проиграли «Реалу» со счетом 0:2.

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Боруссия Дортмунд Эдин Терзич отставка
Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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DSH88
Ну думаю без работы долго не останется 
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