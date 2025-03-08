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  4. Поздеев сказал все, что думает о Засухе после ухода из Колосса
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 09:32 |
865
0

Поздеев сказал все, что думает о Засухе после ухода из Колосса

Александр заявил, что понимал, в какой клуб идет

08 марта 2025, 09:32 |
865
0
Поздеев сказал все, что думает о Засухе после ухода из Колосса
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поздеев

Украинский специалист Александр Поздеев, подтвердивший свой уход из «Колоса», рассказал все, что думает о президенте команды Андрее Засухе.

– Какую Засуху ставил перед командой цель на этот сезон?

– Цель была одна – перестроить команду, омолаживать ее, ставить более интенсивный и агрессивный футбол, чтобы в будущем Колосс мог бороться за место в топ-5. Конкретной цели на этот сезон, чтобы занять какое-то место, не было. Мы должны были выигрывать матчи и быть где-то поближе к середине таблицы. Скажем так: чем выше, тем лучше.

– У вас осталась обида на Колос, что с вами так попрощались?

– Нет, нет. Я знал, куда я иду и что Андрей Анатольевич [Засуха] очень эмоционален. У меня есть амбиции работать на высоком уровне, и я должен был попробовать себя во главе Колоса. Я получил здесь большой опыт во всех смыслах: в построении команды, отношениях, давлении со стороны СМИ.

Ранее сообщалось, что бывший лидер «Колоса» перебрался в «Динамо».

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Александр Поздеев Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка Андрей Засуха
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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