Стало известно условие, при котором Хуммельс останется в Боруссии Д

Контракт Матса Хуммельса с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце июня текущего года и до сих пор не продлен. По информации немецких СМИ, Хуммельс готов остаться только при одном условии: если клуб покинет главный тренер Эдин Терзич, с которым у него плохие взаимоотношения.

Однако вероятность того, что Терзич покинет клуб, очень низкая. Ожидается, что в ближайшее время он продлит контракт с «Боруссией».

Ранее сообщалось о том, что у Хуммельса есть два варианта продолжения карьеры в Серии А: им интересуются «Милан» и «Рома».