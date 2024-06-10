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  4. Стало известно условие, при котором Хуммельс останется в Боруссии Д
Германия
10 июня 2024, 21:28 |
629
0

Стало известно условие, при котором Хуммельс останется в Боруссии Д

Защитник не хочет работать с Эдином Терзичем

10 июня 2024, 21:28 |
629
0
Стало известно условие, при котором Хуммельс останется в Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Контракт Матса Хуммельса с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце июня текущего года и до сих пор не продлен. По информации немецких СМИ, Хуммельс готов остаться только при одном условии: если клуб покинет главный тренер Эдин Терзич, с которым у него плохие взаимоотношения.

Однако вероятность того, что Терзич покинет клуб, очень низкая. Ожидается, что в ближайшее время он продлит контракт с «Боруссией».

Ранее сообщалось о том, что у Хуммельса есть два варианта продолжения карьеры в Серии А: им интересуются «Милан» и «Рома».

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Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд Эдин Терзич свободный агент
Олег Дидух Источник: Sky Germany
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