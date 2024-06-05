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  4. Два итальянских топ-клуба нацелились на легенду Боруссии Дортмунд
Италия
05 июня 2024, 18:08 |
565
0

Два итальянских топ-клуба нацелились на легенду Боруссии Дортмунд

«Рома» и «Милан» проявляют интерес к Матсу Хуммельсу

05 июня 2024, 18:08 |
565
0
Два итальянских топ-клуба нацелились на легенду Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Два итальянских топ-клуба – «Рома» и «Милан» – проявляют интерес к центральному защитнику «Боруссии» Дортмунд Матсу Хуммельсу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Хуммельса с «Боруссией» истекает в конце июня текущего года и до сих пор не продлен. Этим и хотят воспользоваться «Рома» и «Милан», подписав 35-летнего немецкого ветерана на правах свободного агента.

Ранее Хуммельс заявлял о том, что точно не намерен переходить в МЛС. В нынешнем сезоне на счету ветерана 4 гола и 1 ассист в 40 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.

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Рома Рим Милан Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги свободный агент
Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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