Два итальянских топ-клуба нацелились на легенду Боруссии Дортмунд

Два итальянских топ-клуба – «Рома» и «Милан» – проявляют интерес к центральному защитнику «Боруссии» Дортмунд Матсу Хуммельсу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Хуммельса с «Боруссией» истекает в конце июня текущего года и до сих пор не продлен. Этим и хотят воспользоваться «Рома» и «Милан», подписав 35-летнего немецкого ветерана на правах свободного агента.

Ранее Хуммельс заявлял о том, что точно не намерен переходить в МЛС. В нынешнем сезоне на счету ветерана 4 гола и 1 ассист в 40 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.