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  4. Матс ХУММЕЛЬС: «Для меня о США не может быть и речи»
Германия
29 мая 2024, 18:32 |
651
0

Матс ХУММЕЛЬС: «Для меня о США не может быть и речи»

Защитник «Боруссии» Дортмунд – о своем будущем

29 мая 2024, 18:32 |
651
0
Матс ХУММЕЛЬС: «Для меня о США не может быть и речи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд рассказал о своих планах на следующий сезон:

«Есть 3 варианта: «Боруссия», уход на пенсию или другой клуб. Второй вариант пока является наименее вероятным. Для меня о США не может быть и речи. Если я бы переехал, точно остался в Европе».

Нынешний контракт Хуммельса с «Боруссией» действует до 30 июня текущего года.

В субботу, 1 июня «Боруссия» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Этот матч может стать для Хуммельса прощальным за «Боруссию».

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Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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