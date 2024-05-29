Германия29 мая 2024, 18:32 |
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Матс ХУММЕЛЬС: «Для меня о США не может быть и речи»
Защитник «Боруссии» Дортмунд – о своем будущем
29 мая 2024, 18:32 |
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Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд рассказал о своих планах на следующий сезон:
«Есть 3 варианта: «Боруссия», уход на пенсию или другой клуб. Второй вариант пока является наименее вероятным. Для меня о США не может быть и речи. Если я бы переехал, точно остался в Европе».
Нынешний контракт Хуммельса с «Боруссией» действует до 30 июня текущего года.
В субботу, 1 июня «Боруссия» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Этот матч может стать для Хуммельса прощальным за «Боруссию».
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