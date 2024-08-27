ВИДЕО. Динамо пропустило быстрый гол в Австрии. Отличился Адам Дагим

27 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

Динамо пропустило быстрый гол в Австрии. Отличился Адам Дагим на 12-й минуте матча (1:0).

⚽️ РБ Зальцбург провел быструю атаку. Адам Дагим получил передачу на линии штрафной, сместился в центр и положил мяч в правый от себя нижний угол ворот.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче РБ Зальцбург и Динамо

ГОЛ! 1:0. Адам Дагим, 12 мин