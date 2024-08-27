ВИДЕО. Ванат сравнял счет для Динамо. Нужно отыграть еще два мяча

27 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

На 29-й минуте Владислав Ванат сравнял счет для Динамо (1:1). Киевлянам нужно отыграть еще два мяча.

⚽️ Тарас Михавко выполнил удачную передачу в штрафную, где ею воспользовался Владислав Ванат. Форвард нанес точный завершающий удар в правый нижний угол ворот.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче РБ Зальцбург и Динамо

ГОЛ! 1:1. Владислав Ванат, 29 мин.