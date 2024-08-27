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  4. «Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
Лига чемпионов
27 августа 2024, 09:11 |
3253
4

«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко

Бывший главный тренер «Динамо» считает, что Андрей не способен играть с первых минут

27 августа 2024, 09:11 |
3253
4
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко за первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбург» (0:2):

«У Ярмоленко было три хороших момента, а он их профукал. Я понимаю, что он – ветеран и легенда «Динамо», но сейчас ему надо сидеть в запасе и выходить за минут 15-20 до конца матча. Ну так нельзя! На него играют, создают моменты, а он их не использует. Андрей уже потерял скорость и другие свои качества».

Ответный матч «РБ Зальцбург» – «Динамо» Киев состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Александр Шовковский РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко Динамо - РБ Зальцбург
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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DK1961
Ёжик прав
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+3
GloryUkraine
Ярмоленко вже давно так грає, "помираючи" через хв. 15-20. Сабо правий на всі  100%.
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+2
potemkin78
ну а чё, хай Волошин 60-70 минут кашмарит правый фланг а потом на 15-20 минут выпускают Ярмоленко. он уже лет 5 не бегает а если начинает бегать то сразу ломается
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0
luceorius
 Ярмоленко звільнений від футбольних обов'язків капітан команди, а партери, не усвідомлюючи цього, продовжують віддавати йому паси. 
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0
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