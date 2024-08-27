«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
Бывший главный тренер «Динамо» считает, что Андрей не способен играть с первых минут
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко за первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбург» (0:2):
«У Ярмоленко было три хороших момента, а он их профукал. Я понимаю, что он – ветеран и легенда «Динамо», но сейчас ему надо сидеть в запасе и выходить за минут 15-20 до конца матча. Ну так нельзя! На него играют, создают моменты, а он их не использует. Андрей уже потерял скорость и другие свои качества».
Ответный матч «РБ Зальцбург» – «Динамо» Киев состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени.
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