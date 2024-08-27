Лига наций27 августа 2024, 09:25 | Обновлено 27 августа 2024, 10:16
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Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Сергей Ребров внес в основной список 26 футболистов
27 августа 2024, 09:25 | Обновлено 27 августа 2024, 10:16
2716
16
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА.
В основную заявку наставник внес 26 футболистов. Еще 6 исполнителей попали в резервный список.
Состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
- Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).
- Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик, Денис Попов (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).
- Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания).
- Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).
- Резервный список: Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Александр Сваток («Остин», США), Виталий Буяльский («Динамо» Киев), Александр Зубков, Даниил Сикан (оба – «Шахтер» Донецк).
В сентябре национальная сборная Украины проведет 2 поединка: против Албании (07.09) и против Чехии (10.09).
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Різник, імхо, краще за Луніна та Бущана, бо постійно грає та показує стабільний рівень.
Сидорчук взагалі не грає, навіть у такому, дуже провінційному клубі як Вестерло.
Зараз в УПЛ достатньо перспективних та амбіційних гравців (на хорошому ходу), яким потрібно давати шанси, а де як не Лізі Націй.
Загалом, імхо, ніяких висновків Ребров зі свого збіговиська нарцистичних та егоїстичних, штучно надутих "зірок" не зробив після Євро.
З такими "лідерами" (егоїстами-випендрьожниками) як Судаков, Забарний, Мудрик, Яремчук, Довбик нічого збірній не світить.
Вызвано 2 правых защитника.
1 левый.
Зато есть сидор и степа))))
То есть если не дай бог травма Матвиенко играет слева.
Нельзя было Дубинчака вызвать?
В лиге удачно могут сыграть. Меньше ответственность давит.