Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

В основную заявку наставник внес 26 футболистов. Еще 6 исполнителей попали в резервный список.

Состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания). Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик, Денис Попов (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик, Денис Попов (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия). Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания).

Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания). Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев). Резервный список: Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Александр Сваток («Остин», США), Виталий Буяльский («Динамо» Киев), Александр Зубков, Даниил Сикан (оба – «Шахтер» Донецк).

В сентябре национальная сборная Украины проведет 2 поединка: против Албании (07.09) и против Чехии (10.09).