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Лига наций
27 августа 2024, 09:25 | Обновлено 27 августа 2024, 10:16
2716
16

Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций

Сергей Ребров внес в основной список 26 футболистов

27 августа 2024, 09:25 | Обновлено 27 августа 2024, 10:16
2716
16
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

В основную заявку наставник внес 26 футболистов. Еще 6 исполнителей попали в резервный список.

Состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций

  • Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).
  • Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик, Денис Попов (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).
  • Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания).
  • Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).
  • Резервный список: Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Александр Сваток («Остин», США), Виталий Буяльский («Динамо» Киев), Александр Зубков, Даниил Сикан (оба – «Шахтер» Донецк).

В сентябре национальная сборная Украины проведет 2 поединка: против Албании (07.09) и против Чехии (10.09).

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 16
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DK1961
Всю ржавую ботву - в утиль, им там вообще не место с учётом их нынешних кондиций
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+5
GloryUkraine
На жаль без креативу, з старим баластом. 
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+4
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FunnyCat_____
какой Матвиенко, какой Бондарь, зачем?
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+3
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Ron Noiill
Поки буде продажна шевченківська контора яка наймає тренерів які слухають кого потрібно ставити в склад - то такі індивіди як сундуков ,регбіст , валєрка бондар, сідарчук і костолом стєпанєнка будуть "радувати" нас своєю грою в основі збірної до років 40-ка мінімум.
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+2
Nick.Grabowski
Назаренко і Гуцуляк в чудовій формі були і є. Нема в збірній.
Різник, імхо, краще за Луніна та Бущана, бо постійно грає та показує стабільний рівень.
Сидорчук взагалі не грає, навіть у такому, дуже провінційному клубі як Вестерло. 
Зараз в УПЛ достатньо перспективних та амбіційних гравців (на хорошому ходу), яким потрібно давати шанси, а де як не Лізі Націй. 
Загалом, імхо, ніяких висновків Ребров зі свого збіговиська нарцистичних та егоїстичних, штучно надутих "зірок" не зробив після Євро.
З такими "лідерами" (егоїстами-випендрьожниками) як Судаков, Забарний, Мудрик, Яремчук, Довбик нічого збірній не світить. 
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+1
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Умник
Как это?
Вызвано 2 правых защитника.
1 левый.
Зато есть сидор и степа))))
То есть если не дай бог травма Матвиенко играет слева.
Нельзя было Дубинчака вызвать?
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+1
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turist86
Чому Зубков лише в резерві? Де Єгор Ярмолюк?
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0
Xvalenok03
Интересный вариант. Все те же на манеже.
В лиге удачно могут сыграть. Меньше ответственность давит.
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0
potemkin78
опорники конечно один лучше другого (на данный момент). слева нужно попробовать Кабаева а Мудрика  оттянутого нападающего
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0
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