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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 20:17 | Обновлено 27 августа 2024, 20:18
1696
8

Защитник Шахтера перейдет в клуб из Сербии

«Партизан» договорился об аренде Става Лемкина

27 августа 2024, 20:17 | Обновлено 27 августа 2024, 20:18
1696
8
Защитник Шахтера перейдет в клуб из Сербии
instagram.com/stavlemkin

21-летний центральный защитник «Шахтера» Став Лемкин вскоре покинет украинский клуб и переберется в Сербию.

Об аренде футболиста на один сезон с «горняками» договорился «Партизан».

Также на Лемкина претендовали итальянские «Венеция» и «Верона», однако согласовать сделку с «Шахтером» и футболистом смогли именно сербы, которые в текущем сезоне были соперниками «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.

Став Лемкин перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Хапоэля» Тель-Авив, однако с тех пор провел за «оранжево-черных» только 246 минут в рамках 5 официальных матчей.

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Став Лемкин Шахтер Донецк Партизан Белград трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 8
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Андрей⚒️
Фу! Зачем в партизан???
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avk2307
Сікан его подставил в первой официальной игре и так он и не всплыл
А Шахтеру если дела плохи будут с Пушичем надо просить партизанского тренера у Ахметова.
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TolsTIyELF
Никчёмный игрок. 
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