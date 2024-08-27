Защитник Шахтера перейдет в клуб из Сербии
«Партизан» договорился об аренде Става Лемкина
21-летний центральный защитник «Шахтера» Став Лемкин вскоре покинет украинский клуб и переберется в Сербию.
Об аренде футболиста на один сезон с «горняками» договорился «Партизан».
Также на Лемкина претендовали итальянские «Венеция» и «Верона», однако согласовать сделку с «Шахтером» и футболистом смогли именно сербы, которые в текущем сезоне были соперниками «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.
Став Лемкин перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Хапоэля» Тель-Авив, однако с тех пор провел за «оранжево-черных» только 246 минут в рамках 5 официальных матчей.
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