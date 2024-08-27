Защитник Шахтера перейдет в клуб из Сербии

21-летний центральный защитник «Шахтера» Став Лемкин вскоре покинет украинский клуб и переберется в Сербию.

Об аренде футболиста на один сезон с «горняками» договорился «Партизан».

Также на Лемкина претендовали итальянские «Венеция» и «Верона», однако согласовать сделку с «Шахтером» и футболистом смогли именно сербы, которые в текущем сезоне были соперниками «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.

Став Лемкин перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Хапоэля» Тель-Авив, однако с тех пор провел за «оранжево-черных» только 246 минут в рамках 5 официальных матчей.