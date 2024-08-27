УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
Жалобу на вингера «Челси» подал агент Алексей Алехин
Палата по разрешению споров Украинской ассоциации футбола открыла производство по делу украинского футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика и его бывшего агента Алексея Алехина.
В официальном документе говорится, что 14 августа 2024 года Алексей Алехин подал в УАФ жалобу на 23-летнего футболиста. Экс-представитель Мудрика требует взыскать с игрока денежные средства во исполнение Посреднического договора, заключенного 5 января 2023 года.
Детали не сообщаются, но судя по дате заключения Посреднического договора можно сделать вывод, что дело как-то связано с переходом Михаила в «Челси».
Теперь у Мудрика есть 10 дней на мирное урегулирование спора или на предоставление отзыва или возражения по делу, обосновав это соответствующими доказательствами и документами.
Ранее Михаил Мудрик подписал контракт с агентством ProStar.
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Кто такой Алехин? Если он был агентом, то все комиссионные должны быть прописаны в договоре и опять таки - футболист к этому не касается