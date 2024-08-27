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Англия
27 августа 2024, 11:13 | Обновлено 27 августа 2024, 11:32
1339
3

УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?

Жалобу на вингера «Челси» подал агент Алексей Алехин

27 августа 2024, 11:13 | Обновлено 27 августа 2024, 11:32
1339
3
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine

Палата по разрешению споров Украинской ассоциации футбола открыла производство по делу украинского футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика и его бывшего агента Алексея Алехина.

В официальном документе говорится, что 14 августа 2024 года Алексей Алехин подал в УАФ жалобу на 23-летнего футболиста. Экс-представитель Мудрика требует взыскать с игрока денежные средства во исполнение Посреднического договора, заключенного 5 января 2023 года.

Детали не сообщаются, но судя по дате заключения Посреднического договора можно сделать вывод, что дело как-то связано с переходом Михаила в «Челси».

Теперь у Мудрика есть 10 дней на мирное урегулирование спора или на предоставление отзыва или возражения по делу, обосновав это соответствующими доказательствами и документами.

Ранее Михаил Мудрик подписал контракт с агентством ProStar.

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Алексей Алехин Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу футбольные агенты суд судебный иск Украинская ассоциация футбола
Дмитро Вербинський Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 3
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DK1961
Ну как вы не понимаете! Деньги Алехина ушли на уплату качания регбиста в спортзале. Иначе он руснявую силиконовую лошадь поднять на руки не сможет...
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0
Sergey Romanchik
Фактически это Шаблий против Алёхина...И Шаблий решит вопрос в свою пользу)
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0
odiniznashih
Какое то тухлое дело. При чем тут Мудрик? Футболист не платит за себя деньги и не покупает сам себя. Судится надо с агентством.
Кто такой Алехин?  Если он был агентом, то все комиссионные должны быть прописаны в договоре и опять таки - футболист к этому не касается
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-1
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