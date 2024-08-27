Бразилия27 августа 2024, 22:42 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Фламенго подписал экс-звезду Ювентуса и Порту
Алекс Сандро вернулся на родину
27 августа 2024, 22:42 |
592
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Бразильский «Фламенго» официально сообщил о подписании бывшего защитника «Ювентуса» и «Порту» Алекса Сандро. Контракт с 33-летним фуллбеком рассчитан на два с половиной года – до конца календарного 2026 года.
Алекс Сандро перешел во «Фламенго» на правах свободного агента. Его контракт с «Ювентусом» истек в конце июня.
Таким образом, Сандро возвращается в Бразилию после 13 лет в европейском футболе. Ранее в Бразилии он выступал за родной «Атлетико Паранаэнсе» и «Сантос», где провел в аренде сезон 2010/2011.
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