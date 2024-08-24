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Бразилия
24 августа 2024, 18:37 | Обновлено 24 августа 2024, 19:00
265
0

Экс-игрок Ювентуса продолжит карьеру на родине

Алекс Сандро будет играть за Фламенго

24 августа 2024, 18:37 | Обновлено 24 августа 2024, 19:00
265
0
Экс-игрок Ювентуса продолжит карьеру на родине
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Сандро

Звездный экс-защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро продолжит карьеру во «Фламенго», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 33-летний игрок перейдет в бразильский клуб в качестве свободного агента.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильского латераля в 2 миллиона евро.

За свою карьеру Сандро успел поиграть за пять клубов. Наибольшую популярность бразилец получил, выступая за «Ювентус». За туринский клуб Сандро играл с сезона 2015/26. В составе «Ювентуса» бразилец провел в Серии А 230 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 23 голевые передачи.

В сезоне 2023/24 латераль провел за туринский клуб в Серии А 16 игр, в которых отличился 1 забитым голом.

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Алекс Сандро Ювентус Фабрицио Романо Фламенго трансферы
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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