Звездный экс-защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро продолжит карьеру во «Фламенго», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 33-летний игрок перейдет в бразильский клуб в качестве свободного агента.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильского латераля в 2 миллиона евро.

За свою карьеру Сандро успел поиграть за пять клубов. Наибольшую популярность бразилец получил, выступая за «Ювентус». За туринский клуб Сандро играл с сезона 2015/26. В составе «Ювентуса» бразилец провел в Серии А 230 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 23 голевые передачи.

В сезоне 2023/24 латераль провел за туринский клуб в Серии А 16 игр, в которых отличился 1 забитым голом.

🔴⚫️🇧🇷 Former Juventus LB Alex Sandro, set to join Flamengo as free agent.



