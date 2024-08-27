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  4. Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 17:22 |
1570
0

Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо

Судя по всему, удалось найти информацию по игрокам Миная

27 августа 2024, 17:22 |
1570
0
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
ФК Динамо Киев

Комитет этики и честной игры УАФ сообщил, что завершил расследование по матчу чемпионата Украины между «Минаем» и «Динамо» в 16-м туре сезона 2023/24.

В апреле появилась информация о том, что некие люди хотели подкупить нескольких игроков «Миная», чтобы гарантировать поражение в матче с киевской командой. «Минай» провел внутреннее расследование, которое не выявило ничего подозрительного, однако дело отправилось в УАФ.

Заявление Комитета по этике и честной игре

Комитетом по этике и честной игре УАФ завершено служебное расследование по факту возможного влияния (манипулирования) на результат матча 16-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Минай» – «Динамо».

Как сообщалось ранее, службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований превентивными мерами было предотвращено влияние (манипулирование) в указанном матче.

В ходе служебного расследования были опрошены представители ФК «Минай» и представитель третьей стороны, осуществлена ​​командировка в ФК «Минай», в частности проведены полиграфические исследования. Все собранные материалы переданы на рассмотрение в КДК УАФ.

Также в ходе расследования комитетом выявлены новые факты нарушения Кодекса этики и честной игры, на основании которых начато отдельное служебное расследование некоторых футболистов ФК «Минай».

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Динамо Киев договорные матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо Комитет этики и честной игры УАФ
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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