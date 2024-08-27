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Чемпионат Испании
Мальорка
27.08.2024 20:00 – FT 0 : 0
Севилья
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Испания
27 августа 2024, 23:14 | Обновлено 27 августа 2024, 23:23
65
0

ВИДЕО. Удаление Сауля. Мальока и Севилья разошлись миром в Ла Лиге

На 89-й минуте рефери показал красную карточку хавбеку гостей Саулю Ньигесу

27 августа 2024, 23:14 | Обновлено 27 августа 2024, 23:23
65
0
ВИДЕО. Удаление Сауля. Мальока и Севилья разошлись миром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Ла Лиги на Балеарских островах встретились Мальорка и Севилья.

Команды не сумели отличиться результативными действиями, и зафиксирована ничья (0:0)

На 89-й минуте рефери показал красную карточку хавбеку гостей Саулю Ньигесу.

Севилья и Мальорка имеют по 2 очка после трех матчей и занимают 13-е и 14-е место соответственно.

Ла Лига. 3-й тур, 28 августа

Мальорка – Севилья – 0:0

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Сауль Ньигес (Севилья) получает красную карточку.
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Мальорка Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Сауль Ньигес удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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