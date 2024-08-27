Испания27 августа 2024, 23:14 | Обновлено 27 августа 2024, 23:23
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ВИДЕО. Удаление Сауля. Мальока и Севилья разошлись миром в Ла Лиге
На 89-й минуте рефери показал красную карточку хавбеку гостей Саулю Ньигесу
27 августа 2024, 23:14 | Обновлено 27 августа 2024, 23:23
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В матче 3-го тура Ла Лиги на Балеарских островах встретились Мальорка и Севилья.
Команды не сумели отличиться результативными действиями, и зафиксирована ничья (0:0)
На 89-й минуте рефери показал красную карточку хавбеку гостей Саулю Ньигесу.
Севилья и Мальорка имеют по 2 очка после трех матчей и занимают 13-е и 14-е место соответственно.
Ла Лига. 3-й тур, 28 августа
Мальорка – Севилья – 0:0
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
Сауль Ньигес (Севилья) получает красную карточку.
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