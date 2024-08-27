ВИДЕО. Удаление Сауля. Мальока и Севилья разошлись миром в Ла Лиге

В матче 3-го тура Ла Лиги на Балеарских островах встретились Мальорка и Севилья.

Команды не сумели отличиться результативными действиями, и зафиксирована ничья (0:0)

На 89-й минуте рефери показал красную карточку хавбеку гостей Саулю Ньигесу.

Севилья и Мальорка имеют по 2 очка после трех матчей и занимают 13-е и 14-е место соответственно.

Ла Лига. 3-й тур, 28 августа

Мальорка – Севилья – 0:0

Видео голов и обзор матча