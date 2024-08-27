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  4. Определили цену. Заря готова продать Герреро
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 23:34 |
1320
2

Определили цену. Заря готова продать Герреро

Но пока что панамец остается игроком луганчан

27 августа 2024, 23:34 |
1320
2
Определили цену. Заря готова продать Герреро
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Как стало известно Sport.ua, в отношении лидера нападения, панамца Эдуардо Герреро, в ФК «Заря» не поступало конкретных предложений от других команд.

По информации нашего источника руководство луганского клуба готово сесть за стол переговоров, если потенциальный покупатель готов будет заплатить за Герреро не менее 2 миллионов евро. Но пока панамец остается игроком «Зари».

До закрытия летнего трансферного «окна» в «Заре» еще планируют усилиться одним новичком. И это будет не арендованный футболист.

Сейчас последним игроком, которого продала «Заря», был защитник Арсений Батагов. По информации авторитетного немецкого портала Тransfermarkt он обошелся турецкому «Трабзонспору» в 1 миллион 830 тысяч евро.

Ранее мы сообщали, что тренер Младен Бартулович – не единственный кандидат на пост главного тренера «Зари».

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Эдуардо Герреро Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 2
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Перець
От нах кому цей псих потрібен 
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Serhii P.
це явно задорога ціна за Герреро
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