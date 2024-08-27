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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 23:18 | Обновлено 27 августа 2024, 23:19
577
0

Бартулович – не единственный кандидат на пост главного тренера Зари

Но у игроков команды есть шанс отстоять хорватского тренера

27 августа 2024, 23:18 | Обновлено 27 августа 2024, 23:19
577
0
Бартулович – не единственный кандидат на пост главного тренера Зари
ФК Заря. Младен Бартулович

Как стало известно Sport.ua, хорватский специалист Младен Бартулович точно будет у руля «Зари» в поединке 5 тура чемпионата УПЛ по футболу с «Оболонью», который состоится 30 августа.

Впрочем, по информации нашего источника, сможет ли Бартулович станет полноценным главным тренером, во многом будет зависеть от результата противостояния с киевлянами. Если «Заря» победит, то шансы балканца стать главным тренером возрастут, в противном случае он останется в тренерском штабе, а в клубе активизируют поиски нового рулевого.

Сейчас «Заря» в этом вопросе выбрала выжидательную позицию. После недавнего ошибочного приглашения серба Ненада Лалатовича в луганском клубе решили не принимать кадровых решений в авральном порядке. Правда, несколько потенциальный претендентов есть, в частности, Желько Любенович из «Миная», однако он не первый в списке.

На данный момент «Заря» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 6 очков.

Ранее мы сообщали, что генеральный директор луганской «Зари» Игорь Гузь прокомментировал слухи о якобы увольнении из клуба исполняющего обязанности главного тренера команды Юрия Коваля.

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Младен Бартулович Заря Луганск инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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