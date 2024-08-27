Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Генеральный директор Зари: «Коваля никто не увольнял»
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 12:48 |
318
0

Генеральный директор Зари: «Коваля никто не увольнял»

Игорь Гузь прокомментировал ситуацию в луганском клубе

27 августа 2024, 12:48 |
318
0
Генеральный директор Зари: «Коваля никто не увольнял»
ФК Заря Луганск. Игорь Гузь

Генеральный директор луганской «Зари» Игорь Гузь прокомментировал слухи о якобы увольнении из клуба исполняющего обязанности главного тренера команды Юрия Коваля.

«Это некорректная информация. Никто Юрия Григорьевича из клуба не увольнял. Напомню всем, что Юрий Коваль является спортивным директором «Зари», он сам попросил, чтобы ему дали разрешение сосредоточиться на работе спортивного директора. Юрий Григорьевич работает в клубе более 20 лет. Мы очень уважаем и ценим его вклад в развитие «Зари». Поэтому, конечно не может быть и речи о том, чтобы уволить такую важную для нас фигуру.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Зари» остается Младен Бартулович», – заявил Игорь Гузь.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 6 очков в 4 матчах чемпионата.

По теме:
Шахтер впервые проиграл в УПЛ, имея фору в два гола
Александрия, победив Шахтер, отпраздновала волевой юбилей
Филиппов стал одним из самых возрастных авторов хет-триков в УПЛ
Игорь Гузь Юрий Коваль Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига
Владимир Клепач Источник: Football.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
Футбол | 27 августа 2024, 11:13 3
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?

Жалобу на вингера «Челси» подал агент Алексей Алехин

Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Бокс | 27 августа 2024, 07:25 10
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата

Александр объяснил свое решение

Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Футбол | 27.08.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
«Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург
Футбол | 27.08.2024, 07:30
«Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург
«Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Бокс | 27.08.2024, 07:36
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
26.08.2024, 14:51
Футбол
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
26.08.2024, 22:37 8
Футбол
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
25.08.2024, 12:12 1
Бокс
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
26.08.2024, 00:20 8
Футбол
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
25.08.2024, 18:05 74
Футбол
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
25.08.2024, 21:11 7
Хоккей
Усик назвал двух боксеров, с которыми ему интересно провести бои
Усик назвал двух боксеров, с которыми ему интересно провести бои
25.08.2024, 11:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем