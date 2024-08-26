Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля

После разгромного поражения от львовского «Руха» (0:3) президент луганской «Зари» Евгений Геллер освободил Юрия Коваля от исполнения обязанностей главного тренера клуба, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, опытный специалист продолжит работу в системе клуба, как это было ранее, а тренировать команду снова будет Младен Бартулович.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 6 очков в 4 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что возглавить «Зарю» может главный тренер «Миная» Желько Любенович.