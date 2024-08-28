Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Паоло Мальдини. Легендарный экс-игрок «Милана» побеждал пять раз в Лиге чемпионов и является семикратным чемпионом Серии А.

Вторую и третью позиции рейтинга занимает легенда немецкого футбола Франц Бекенбауэр, который за карьеру выиграл два Золотых мяча и фулбек Роберто Карлос, известный выступлениями за мадридский «Реал».

На четвертой позиции разместился итальянец Алессандро Неста, а легендарный экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль – пятый.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

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