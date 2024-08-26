РБ Зальцбург

27 августа «Динамо» на выезде сыграет ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Зальцбург»

После гостевой победы над «Динамо» вице-чемпионы Австрии 24 августа должны были провести календарный поединок четвертого тура местного чемпионата – против «Хартберга». Однако игру было перенесено на более поздний срок. По просьбе «Зальцбурга». Причина – подготовка команды к важнейшему поединку против вице-чемпиона Украины в квалификации ЛЧ.

После трех сыгранных туров австрийской Бундеслиги «Зальцбург» занимал первое место. В активе «быков» было три победы: над «Грацером», «Блау Вайсс» и ЛАСК.

Также в первом раунде Кубка Австрии «Ред Булл» разбил «Дорнбирн» – 6:0.

Перед решающим раундом плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Зальцбург» сыграл с нидерландским «Твенте». Упорная игра завершилась итоговой победой австрийцев. Дома они победили 2:1, а на выезде была зафиксирована зрелищная ничья 3:3.



ФК Динамо

В лазарете команды перед игрой с «Динамо» все так же много пациентов. Под вопросом участие в матче Фернандо, Гиндо, Моргаллы, Камавуры и Конате.

Не сыграет в ответном матче против «бело-синих» и Дедич, который был заменен в середине первого тайма против «Динамо». У сербского защитника диагностировали повреждение мышцы бедра.

Пепейн Лейндерс, главный тренер «Зальцбурга»:

- Победа над «Динамо» на выезде без пропущенных мячей была для нас очень важна. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы прошли только половину пути и еще ничего не достигли. Будет важно тщательно проанализировать первый матч и внимательно посмотреть, где нам еще нужно улучшиться. Ответный матч в Зальцбурге мы рассматриваем как совершенно отдельный, новый матч, в котором мы не сможем просто защитить результат первого поединка. Мы должны снова быть агрессивными и оставаться верными своему стилю игры.

«Динамо»

Вице-чемпионы Украины последовали примеру вице-чемпионов Австрии и тоже перенесли календарный поединок внутреннего первенства (против «Ворсклы») на более позднее время.

К выездному матчу против «Зальцбурга» подопечные Александра Шовковского готовились в Люблине.

В рамках УПЛ «бело-синие» провели пока что лишь два поединка, в которых одержали две победы. «Динамо» поочередно одолело «Верес» (2:1) и «Карпаты» (3:1).

А вот еврокубковая практика «Динамо» пока что более весомая.

В первом (для себя) раунде квалификации ЛЧ подопечные Александра Шовковского не заметили сербский «Партизан»: разбили по сумме двух матчей 9:2.



ФК Динамо

Со следующим соперником – шотландским «Рейнджерс» - пришлось повозиться: ничья в Люблине 1:1 и победа в Глазго 2:0.

К сожалению, первый поединок против «Зальцбурга» для «Динамо» завершился неудачей – поражением 0:2. Киевляне пропустили по мячу в каждом из таймов.

Александр Шовковский, главный тренер «Динамо»:

- Я недоволен игрой в первом матче. Также в некотором роде я недоволен и действиями арбитра, потому что фол на Ярмоленко там был стопроцентный. И если это не пенальти, то, по крайней мере, очень опасный штрафной удар. Мы создали много моментов, но игра состоит из забитых мячей, а не из созданных нами возможностей. У нас еще есть повторная игра, будем готовиться к ней – этот поединок еще не окончен.

История противостояний

Игра в Зальцбурге станет для соперников лишь вторым официальным поединком. Первый несколько дней назад завершился в Люблине победой «Ред Булл» 2:0.

Прогноз

И Александр Шовковский, и Пепейн Лейндерс практически в унисон утверждают, что завершилась только первая серия противостояния. И, несмотря на весомую выездную победу «красно-белых», все действительно решится в ответной встрече. Безусловно, так оно и будет, ведь, несмотря на уверенную по счету викторию австрийцев, по игре они не выглядели столь впечатляюще.

Можно не сомневаться, что обе команды приложат максимум усилий для того, чтобы выйти в групповой этап чемпионской Лиги и получить обязательный бонус в виде 19 млн евро. Также можно не сомневаться и в том, что «Динамо» еще не сказало своего последнего слова.

Однако после 0:2 очень сложно вернуться в игру. После такого поражения «Динамо» никогда не проходило дальше в еврокубках. Вряд ли пройдет и сейчас.

Но вряд ли и проиграет. Видится, что матч завершится в результативную ничью.

Ориентировочные составы:

«Зальцбург»: Блазвих, дер Бремпт, Пьонтковский, Беду, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Чергорд, Терзич, Кунфоло-Ео, Глух.

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Михавко, Попов, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат.

27 августа, вторник