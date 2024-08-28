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Лига чемпионов
28 августа 2024, 01:23 | Обновлено 28 августа 2024, 01:29
165
0

Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы после матча Q4 ЛЧ в Австрии

28 августа 2024, 01:23 | Обновлено 28 августа 2024, 01:29
165
0
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (1:1).

– Чего не хватило «Динамо» сегодня, чтобы добиться положительного результата?

– Футболисты сегодня пытались сделать все от себя зависящее. И, думаю, упрекнуть команду в том, что у нее не было желания, нельзя. Я поблагодарил ребят, они потратили очень много сил сегодня. Если отвечать непосредственно на ваш вопрос, то нам не хватило результата первого матча.

– Как бы вы оценили выступление команды в квалификации Лиги чемпионов?

– Мы, безусловно, проанализируем еще это выступление. Это совсем другой уровень, это матчи Лиги чемпионов. И я повторюсь, что горжусь командой, их отношением, их отношением, их работой. Мы стремились, старались, в начале игры зажали соперника, но, к сожалению, снова пропустили контратаку и пропустили мяч, хотя у нас были моменты. Безусловно, это огромный опыт, многие игроки впервые играют на международной арене, увидели, что это совсем другой уровень, более высокие скорости. Это то, к чему мы стремимся в своей работе, чтобы улучшать свои действия как индивидуальные, так и командные действия.

Я всегда говорил своим подопечным, что единственный человек, на кого вы должны оглядываться, – это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть, – это вы в настоящем. Думаю, мы однозначно сделали большой шаг вперед и тоже думаю, что мы на правильном пути. Надо продолжать идти дальше. После неудачи в прошлом выступлении на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед, ну а дальше все только начинается – я уверен в этом.

– Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна. Будут ли еще трансферы в «Динамо»?

– Не о чем говорить, пока эти трансферы не сбудутся. Селекционная служба работает постоянно, есть определенные трудности, но говорить что-то заранее нет смысла.

Также не могу особо не сказать о том, как прошла минувшая ночь в Украине. В частности, гостиницы, в которой команда останавливалась всегда, когда ездила на матчи в Кривой Рог, почти не существует.

Люди погибли. Это наши реалии нашего времени. Безусловно, хочется, чтобы как можно быстрее закончилась эта война, конечно же, нашей Победой, чтобы мы вернулись к нормальной полноценной жизни. Еще раз – Слава ВСУ, Слава Украины, мирного и спокойного вечера нам всем.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Александр Шовковский пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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