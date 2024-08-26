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РБ Зальцбург
27.08.2024 22:00 - : -
Динамо Киев
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Лига чемпионов
26 августа 2024, 23:46 | Обновлено 27 августа 2024, 00:12
127
0

Зальцбург – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов

26 августа 2024, 23:46 | Обновлено 27 августа 2024, 00:12
127
0
Зальцбург – Динамо. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 27 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором будут играть австрийский «Зальцбург» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Зальцбурге (Австрия) на поле «Ред Булл Арены», начало – в 22:00 по Киеву.

В раунд плей-офф киевляне прошли сербский «Партизан» и шотландский «Рейнджерс». «Зальцбург» оказался сильнее нидерландского «Твенте». Обе команды перенесли игры национальных чемпионатов, проходившие между их двухматчевой дуэлью, чтобы лучше подготовиться к этому поединку. Лучшими выглядят шансы на успех «Зальцбурга», который в первом матче победил 2:0, но и «Динамо» имело возможность забить, поэтому верим, что «бело-синим» удастся совершить чудо и гарантировать себе лигочемпионовскую осень.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Зальцбург» – «Динамо» в украинской версии сайта.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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