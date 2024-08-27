Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом

Киевское «Динамо» провело ответный матч против «Зальцбурга» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая дуэль, которая завершилась победой австрийцев со счетом 2:0, скажем откровенно, оставляла мало шансов динамовцам на проход в групповой раунд главного клубного евротурнира. Но верить в камбэк на поле «быков» хотелось, ведь киевляне продемонстрировали добротную игру в первом матче.

Большим подспорьем для команды Александра Шовковского могло стать быстрое взятие ворот «Зальцбурга». Киевляне это прекрасно понимали и агрессивно начали встречу. Активность флангов гостей доставляла немало проблем «быкам». Как и высокий прессинг «бело-синих», благодаря которому киевляне несколько раз отбирали мяч у соперников вблизи их штрафной.

Динамовцы постоянно нагнетали ситуацию, но первая же угроза воротам киевской команды завершилась для нас плачевно. Дагим с правого фланга сместился в центр и низом точно пробил в ближний угол. Таким образом, быстрый гол в этом матче состоялся, но забит он был совсем не в те ворота, в которые хотелось украинским болельщикам.

Открыв счет, «быки» почувствовали уверенность и попытались на кураже развить успех. Теперь уже киевляне, которые находились в состоянии растерянности, столкнулись с агрессивным прессингом соперников. Постепенно киевляне снова взяли мяч под контроль и начали искать пути к штрафной соперников, но едва не пропустили еще один гол после контратаки «Зальцбурга». Йео ворвался в левый угол штрафной «Динамо» и с его ударом справился Бущан.

Команды обменивались позиционными атаками, а на исходе получаса игры киевляне смогли сравнять результат. Отличную передачу на ход от Михавко сполна реализовал Ванат, который точно пробил в дальний угол.

Первый результативный удар в противостоянии с «Зальцбургом» вдохновил «бело-синих», которые снова начали активно прессинговать соперников. Снова заработали фланги, где скоростные Тымчик и Кабаев переигрывали своих визави. Один из забегов Кабаева завершился его врыванием в штрафную хозяев, но защитник в последний момент снял мяч с ноги футболиста «Динамо». В концовке тайма киевляне большими силами атаковали, но счет до перерыва не изменился.

Вторую половину встречи команды начали на встречных курсах, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. Хороший шанс отправить мяч в ворота упустил Ванат, который из выгодной позиции пробил выше перекладины. Опасно контратаковал и «Зальцбург»: быки понимали, что еще один гол в ворота «Динамо» практически снимет вопросы о победителе двухматчевого противостояния.

Время шло, а по-настоящему голевых моментов у ворот «Зальцбурга» не было. Хотя перспективные подходы к штрафной хозяев поля периодически возникали. «Быки» же больше стали играть на удержание счета, подолгу разыгрывая мяч и неспешно организовывая свои атаки.

Киевляне старательно искали свои шансы в наступательных действиях. И каким-то чудом не попал в ворота Шапаренко, который после скидки Ваната бил из центра штрафной. В концовке поединка уставшие динамовцы так и не смогли доставить проблемы обороне соперников.

«Зальцбург» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, а киевляне продолжат выступления в Лиге Европы.

Лига чемпионов. раунд плей-офф. Ответный матч (первый матч – 2:0)

«Зальцбург» – «Динамо» – 1:1

Голы: Дагим, 12 – Ванат, 29

Предупреждение: Диамбу, 70, Гурна-Дуат , 77 – Попов, 31, Михавко, 32, Тимчик, 35, Ванат, 65, Дубинчак, 78, Биловар, 90+2

«Зальцбург»: Бласвих – ван дер Бремпт (Бланк, 90+3), Пентковски, Байду, Дедич – Бидструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Диамбу, 64), Кьергор (Доржелес, 64) – Дагим (Ратков, 73), Ео, Глух

«Динамо»: Бущан – Тымчик (Супряга, 83), Попов (Биловар, 83), Михавко, Дубинчак – Бражко (Михайленко, 75), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 67), Пихаленок, Кабаев (Брагару, 75) – Ванат

Арбитр:Халил Меллер (Турция)

«Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия)

ЗАЛЬЦБУРГ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА