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27.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 1
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Лига чемпионов
27 августа 2024, 23:55 | Обновлено 28 августа 2024, 00:04
927
27

Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом

Сумасшедшая самоотдача, к сожалению, не помогла киевлянам попасть в групу Лиги чемпионов

27 августа 2024, 23:55 | Обновлено 28 августа 2024, 00:04
927
27
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» провело ответный матч против «Зальцбурга» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая дуэль, которая завершилась победой австрийцев со счетом 2:0, скажем откровенно, оставляла мало шансов динамовцам на проход в групповой раунд главного клубного евротурнира. Но верить в камбэк на поле «быков» хотелось, ведь киевляне продемонстрировали добротную игру в первом матче.

Большим подспорьем для команды Александра Шовковского могло стать быстрое взятие ворот «Зальцбурга». Киевляне это прекрасно понимали и агрессивно начали встречу. Активность флангов гостей доставляла немало проблем «быкам». Как и высокий прессинг «бело-синих», благодаря которому киевляне несколько раз отбирали мяч у соперников вблизи их штрафной.

Динамовцы постоянно нагнетали ситуацию, но первая же угроза воротам киевской команды завершилась для нас плачевно. Дагим с правого фланга сместился в центр и низом точно пробил в ближний угол. Таким образом, быстрый гол в этом матче состоялся, но забит он был совсем не в те ворота, в которые хотелось украинским болельщикам.

Открыв счет, «быки» почувствовали уверенность и попытались на кураже развить успех. Теперь уже киевляне, которые находились в состоянии растерянности, столкнулись с агрессивным прессингом соперников. Постепенно киевляне снова взяли мяч под контроль и начали искать пути к штрафной соперников, но едва не пропустили еще один гол после контратаки «Зальцбурга». Йео ворвался в левый угол штрафной «Динамо» и с его ударом справился Бущан.

Команды обменивались позиционными атаками, а на исходе получаса игры киевляне смогли сравнять результат. Отличную передачу на ход от Михавко сполна реализовал Ванат, который точно пробил в дальний угол.

Первый результативный удар в противостоянии с «Зальцбургом» вдохновил «бело-синих», которые снова начали активно прессинговать соперников. Снова заработали фланги, где скоростные Тымчик и Кабаев переигрывали своих визави. Один из забегов Кабаева завершился его врыванием в штрафную хозяев, но защитник в последний момент снял мяч с ноги футболиста «Динамо». В концовке тайма киевляне большими силами атаковали, но счет до перерыва не изменился.

Вторую половину встречи команды начали на встречных курсах, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. Хороший шанс отправить мяч в ворота упустил Ванат, который из выгодной позиции пробил выше перекладины. Опасно контратаковал и «Зальцбург»: быки понимали, что еще один гол в ворота «Динамо» практически снимет вопросы о победителе двухматчевого противостояния.

Время шло, а по-настоящему голевых моментов у ворот «Зальцбурга» не было. Хотя перспективные подходы к штрафной хозяев поля периодически возникали. «Быки» же больше стали играть на удержание счета, подолгу разыгрывая мяч и неспешно организовывая свои атаки.

Киевляне старательно искали свои шансы в наступательных действиях. И каким-то чудом не попал в ворота Шапаренко, который после скидки Ваната бил из центра штрафной. В концовке поединка уставшие динамовцы так и не смогли доставить проблемы обороне соперников.

«Зальцбург» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, а киевляне продолжат выступления в Лиге Европы.

Лига чемпионов. раунд плей-офф. Ответный матч (первый матч – 2:0)

«Зальцбург» – «Динамо» – 1:1

Голы: Дагим, 12 – Ванат, 29

Предупреждение: Диамбу, 70, Гурна-Дуат , 77 – Попов, 31, Михавко, 32, Тимчик, 35, Ванат, 65, Дубинчак, 78, Биловар, 90+2

«Зальцбург»: Бласвих – ван дер Бремпт (Бланк, 90+3), Пентковски, Байду, Дедич – Бидструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Диамбу, 64), Кьергор (Доржелес, 64) – Дагим (Ратков, 73), Ео, Глух

«Динамо»: Бущан – Тымчик (Супряга, 83), Попов (Биловар, 83), Михавко, Дубинчак – Бражко (Михайленко, 75), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 67), Пихаленок, Кабаев (Брагару, 75) – Ванат

Арбитр:Халил Меллер (Турция)

«Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия)

ЗАЛЬЦБУРГ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 31
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Умник
Я кайфонул от футбола.
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+8
Gargantua81
приятно поразил Михавко. Лучший игрок матча у Динамо.
Разочаровали Бражко и Шапаренко. В который раз сыграли слабо.
За командную игру 5 баллов, но надо поднимать индивидуальный класс. На классе люди из полумоментов делают голы.
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+6
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FunnyCat_____
Ну что сказать, немного обидно конечно, но видимо таков наш уровень на данный момент -  Лига Европы!
для ЛЧ все же нужен был ЦЗ с опытом игры в этом турнире, ну или хотя бы тот кто стабильно бы завоевал место в составе ДК с ходу!
нужен был конкурент Ванату!!
Хотя и на летнее трансферное окно глупо сетовать -  оно и так лучшее за последние несколько лет.
Просто сколько вложил. -  столько и получил!
будем играть в ЛЧ и стараться выходить в Еврооосень! а за игру не стыдно!
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+4
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elPadrino
классная игра,Динамо явно не хватило опыта
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+4
Scan
В наших реалиях, очень даже неплохо смотрелись..
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+3
Перець
Прогрес гри є , головне в лізі Європи фарту
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+3
Виктор Войцеховский
Неплохая игра. Не хватает опыта. Тяжело без легов играть на топ уровне. 
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+2
Віктор Коробка
Гарна гра, але... хлопці, без ударів у ствір голів не буде. З реалізацією моментів треба щось робити. Але надія на вдалу гру у ЛЕ є. 
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+2
avk2307
Игра понравилась.
Надо было забивать и Кабаеву и Шапаренко....
Но надеемся в ЛЕ будет результат. В играх с Зальцбургом не забивали так как с Рейнджерсом или Партизаном и поэтому не прошли. Обидно, шансы были
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+2
Frank Piter
За 2 игры лишь ничья против мертвого Ред Булла, у которых в основном молодняк. Это максимум Дырки. Как-то как.
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+1
FunnyCat_____
как же прекрасно что со следующего сезона уже не будет шарового места в ЛЧ от УПЛ!
я лично кайфонул от 6 лишних матчей!  ну и тако путь истинно доказывает   - готова ли команда к самому престижному турниру, или просто купила судеек во внутреннем первенстве и потому вечно ноет за " аЧки в КаПилоЧку"!
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0
Sok73
Така філософія футболу нам потрібна.
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0
Frank Piter
У ШД временный спад в УПЛ, потом поднажмут. А киевская Дырка снова останется ни с чем. Как-то так. 
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0
OtsoCity
Віктор Петуховський 🐓 та інші гуньдяївці суркіса, дуже не засмучуйтесь, у лізі європи у фк гуньдяй будуть шанси на третє місце
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0
ТвояМамка
Ну хоть сегодня не всрались)
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0
GloryUkraine
Динамо перебігало Зальцбург. Таких австрійців мали проходити. Просто фарт був не на боці Динамо. 
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0
Ukraine
Вболівайте за клуб який приносить радість та результат!
Ну іграє відповідно в нормальних лігах!
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-1
etorfine
Біловар - як квінтесенція матчу..
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-1
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New Zealander
Ну що ж. Все по ділу. Як завжди, сильніша команда України виступатиме в ЛЧ, слабша - в ЛЄ
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-2
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acfred
Дива не сталось, все очікувано і прлгнозовано... але дез легіонерів зібрати команду під ЛЧ складно... може для ЛЄ цього вистачить?
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-2
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