27 августа в 22:00 по киевскому времени прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче РБ Зальцбург и Динамо

⚽️ Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1).

📊 Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответный матч. 27 августа, Зальцбург

РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Киев (Украина) – 1:1

Голы: Адам Дагим, 12 – Владислав Ванат, 29

Первый матч – 2:0

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адам Дагим, 12 мин

ГОЛ! 1:1. Владислав Ванат, 29 мин.