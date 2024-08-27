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  4. РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
Лига чемпионов Квалификация
Проходит дальше РБ Зальцбург
27.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 августа 2024, 23:59 | Обновлено 28 августа 2024, 00:33
5741
21

РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

27 августа 2024, 23:59 | Обновлено 28 августа 2024, 00:33
5741
21
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
ФК Динамо

27 августа в 22:00 по киевскому времени прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче РБ Зальцбург и Динамо

⚽️ Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1).

📊 Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответный матч. 27 августа, Зальцбург

РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Киев (Украина) – 1:1

Голы: Адам Дагим, 12 – Владислав Ванат, 29

Первый матч – 2:0

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адам Дагим, 12 мин

ГОЛ! 1:1. Владислав Ванат, 29 мин.

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Adam Daghim (РБ Зальцбург).
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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо видео голов и обзор Владислав Ванат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 21
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Roman
В Динамо 20 ударів з них тільки 1 в площину(гол Ваната). Клас Зальцбурга набагато вищий, Динамо не рівень  ЛЧ, тому цю нічию можна сприймати як позитив.
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+2
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Roman
Звідки в наших взялась мода постійно перепасовуватись через воротаря, і так вся упл грає, вони замість того щоб швидко бігти в атаку пасуються з воротарем, а суперник спокійно повертається, я мовчу про перехоплення підчас цих перепасовок.
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+2
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Burevestnik
у команди одна із найкращих гра в сезоні, молодці !
- -
p.s. в складі Динамо грали тільки українці,
        жодного пердіньйо...
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+1
naverland
Ничья хороший результат 
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+1
Василий Гредюшкин
 Краший  Ярмоленко.  Майже  Мессі
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+1
Андрій Милявський
По суті остання гра ЛЧ Ярмоленка. Шкода.
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0
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vivas057
Досить непогане регбі від Динамо. Передачі назад. удари над поперечиною. З 20. що досить непогано. тільки 1 у створ. Кутові потрібно вибивати відразу в аут. щоб не отримати контратаку.користі все одно нуль. Загалом є прогрес . Зальцбург відверто побоювався. Але класу поки малувато. Сабо був правий.
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0
Brian
Не плохо. Думаю можно поздравить Динамо с очком. Ожидал 2 разгромных поражениях от австрийцев. Надеюсь в ЛЕ смогут показать себя лучше.
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0
Stepan Stepanov
чому вони всі вверх б'ють м'яч? чому не по низу або хоч в воротаря, там 50 на 50, злове або гол
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0
zzg77
Один австрієць у складі! Гроші поза все!!!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Frank Piter
Дырка мечтает о банальном, казалось бы, чемпионстве УПЛ, но и там Шахтер каждый год дает пососать. Как-то так.
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-2
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alexpan72
Пока будут в команде типа ванату, шапаренки, брагару и тд ничего не светит 
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-2
kadaad
Как оказалось смотреть не на что, кучка папуасов возят Динамо как хотят!
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-3
Ukraine
Вболівайте за клуб який приносить радість та результат!
Ну іграє відповідно в нормальних лігах!
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-4
Frank Piter
За 2 игры лишь ничья, и это против мертвого Ред Булла, у которых в основном молодняк.
Дырка уже лет 12-15 не тянет ЛЧ.
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-5
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