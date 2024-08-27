РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
27 августа в 22:00 по киевскому времени прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
В повторном поединке а австрийском Зальцбурге играли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.
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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче РБ Зальцбург и Динамо
⚽️ Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1).
📊 Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.
Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответный матч. 27 августа, Зальцбург
РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Киев (Украина) – 1:1
Голы: Адам Дагим, 12 – Владислав Ванат, 29
Первый матч – 2:0
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Адам Дагим, 12 мин
ГОЛ! 1:1. Владислав Ванат, 29 мин.
События матча
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27 августа в 22:00 в Австрии сыграют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев
Марта разобралась с Маккартни Кесслер
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p.s. в складі Динамо грали тільки українці,
жодного пердіньйо...
Ну іграє відповідно в нормальних лігах!
Дырка уже лет 12-15 не тянет ЛЧ.