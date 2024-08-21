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Лига чемпионов Квалификация
Динамо Киев
21.08.2024 22:00 – FT 0 : 2
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
21 августа 2024, 23:54 | Обновлено 22 августа 2024, 00:57
4153
201

Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу

Но все равно обладатель путевки в групповой этап ЛЧ определится только через неделю

21 августа 2024, 23:54 | Обновлено 22 августа 2024, 00:57
4153
201
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» провело первый матч с австрийским «Зальцбургом» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Киевляне активно начали встречу, пытаясь быстро доставлять мяч к штрафной соперников. И первый острый момент возле ворот «Зальцбурга» не заставил себя долго ждать. Шапаренко вывел на ударную позицию Ярмоленко, но Андрей начал финтить и упустил шанс.

Гости отвечали позиционными атаками, но «бело-синие» внимательно играли в обороне, не оставляя свободные зоны возле своей штрафной. Команды старались не задерживать мяч в центре поля, интенсивно развивая свои наступательные действия. Активные фланги киевлян и вертикальные передачи доставляли немало проблем австрийцам, но по-настоящему голевых моментов у ворот Бласвиха не было. Неприятным моментом для «Зальцбурга» стала вынужденная замена Терзича, который не смог продолжить матч из-за повреждения.

А в середине первого тайма «быки» провели стремительную атаку, которая завершилась плачевно для киевлян. Йео в центре поля на приеме обыграл Попова и сделал передачу на ход Доржелесу, пробившему точно в угол.

Забитый гол вдохновил гостей и они заиграли более агрессивно. Особенно довелось поволноваться после удара под перекладину в исполнении Кьергора, после которого блестящую реакцию продемонстрировал Бущан. У «Динамо» вспомним удар Караваева: защитник с острого угла пробил рядом с ближней штангой.

Вторая половина встречи началась с еще одного шокового момента для динамовцев. Караваев в штрафной киевлян сбил Йео, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Кьергор. «Бело-синие» сразу могли отквитать один забитый мяч, но быстрая атака киевлян завершилась ударом Ярмоленко выше ворот.

Ситуация заставляла киевлян большими силами идти в атаку, и они активно искали пути к штрафной соперников. Это был осознанный риск, ведь свободными зонами на половине поля «Динамо» «быки» вполне могли воспользоваться. И это едва не сделал Глух. Израильтянин бил с близкого расстояния, но Бущан спас киевскую команду от еще одного пропущенного мяча.

Время шло, а счет, который категорически нас не устраивал, оставался неизменным. «Быки» сконцентрировались на удержании приемлемого результата и не давали пространства «бело-синим» на своей половине поля. Для исправления ситуации тренерский штаб Шовковского прибегнул к нестандартному ходу, отправив на острие атаки Волошина. Хороший шанс «распечатать» ворота «Зальцбурга» упустил Брагару, который не сумел замкнуть навес Шапаренко. Чудом мяч не оказался в сетке после удара Попова: защитник замкнул навес с углового и мяч попал в штангу.

К сожалению, динамовцы так и не смогли изменить счет, который сильно ухудшил шансы «Динамо» на выход в групповой раунд Лиги чемпионов. В Зальцбурге команды сыграют 27 августа.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

«Динамо» – «Зальцбург» – 0:2

Доржелес, 29, Кьергор, 50, пен

Предупреждения: Шапаренко (в перерыве), Дубинчак, 81 – ван дер Бремпт, 78

«Динамо»: Бущан – Караваев (Тымчик, 71), Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко (Михайленко, 64), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 64), Пихаленок, Кабаев (Супряга, 88) – Ванат (Брагару, 71)

«Зальцбург»: Бласвих – Дедич, Пентковски, Беду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) – Бидструп, Гурна-Дуат (Дагим, 69), Кьергор (Ратков, 86) – Доржелес (Капальдо, 69), Йео (Лукич, 69), Глух

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

«Арена Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО - ЗАЛЬЦБУРГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

50’
ГОЛ ! С пенальти забил Мауритс Кергор (РБ Зальцбург).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Нене Доргелес (РБ Зальцбург).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 201
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nick07
Переможець пари вже відомий, навряд чи ДК спроможне відіграти 2 м'ячі.
Добре що є ЛЄ.
Ну і напевно Ігор Суркіс дуже любить дивитись матчі ЛЧ вдома на великому екрані на затишній дачі, інакше як пояснити його небажання підсилювати склад
Ну і при всій повазі до Ярмоли він вже не тягне матчі такого рівня
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+10
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sahka1981
Наче ж і нормально грали, рахунок не зовсім по грі, мали забивати, але помилки все вирішили, знову Караваєв на рівному місці пенальті привіз. А австрійці, солянка з легів, дуже різкі і в пас  швидко грають. В нас Ярмола чимало моментів запоров, Ванат не вразив. 
Ну' ще раз, свою задачу мінімум ДК виконало, в попередніх двох матчах.
А свої моменти потрібно забивати в таких матчах. 
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+9
Макс Максов
Дурний пенальті + нереалізовані моменти = ЛЄ(
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+8
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Умник
Обидно. Не заслужено.
Спасибо команде.
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+8
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Gargantua81
играли вроде и лучше, но проиграли.
Динамо учится играть первым номером, но без сильного форварда это делать трудно. Владение должно заканчиваться эффективной реализацией.
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+8
Cityzen83
Ну такое. До пропущенного гола я кайфовал от игры Динамо, вспоминая прошлый сезон, когда игра была похожая на полное гуано. Если честно, то думал, что ещё от сербов вылетят. Поэтому выход в ЛЕ, особенно в сравнении с прошлым сезоном- это огромный прорыв. В этом матче было бы логично, если бы была ничья. Но - это футбол, как говорил Лобановский. П.С. Ванат -  вообще ниочем в этих матчах нынешнего сезона. Очень слабо.
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+7
Test
Хороша гра, дуже погана реалізація... Ярмолу випускати в кінці 2 тайму і буде щастя + потрібен нападаючий для конкуренції , бо Ванат то хоче але покищо  не може.
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+7
samird
Динамо примудрилося програти матч, який за грою та моментами мали вигравати. Моментів (чудових!) створили більше ніж за всі матчі старту сезону. Тепер відіграти 2 мʼячи буде практично нереально.
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+7
vitaha33
Ще 2 роки назад ми програвали кіпріотам, короче всім під ряд. Зараз команда ГРАЄ, Шовковський поставив красиву гру, ми винесли без проблем Партизан, перемогли фіналіста ЛЄ, і сьогодні виглядали негірше постійного учасника ЛЧ. Не склалось. Нажаль. Проти молодих і талановитих треба грати жорстко, їх ламати, тоді пацани знічуються. Шанси невисокі, але вони є, максимально жорстко зіграти, забити першими у грі відповіді.
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+6
Віктор Коробка
Динамо 24 року виглядає набагато сильніше, ніж у 23-му, але... Потрібні нападник та ц. захисник. 
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+6
Boodya
Bulba_sumkin
21.08.2024 23:43
Не везет дыке, мало братья суркисы задонатили патриарху кириллу, не домолился он за эту офшорную помойку))
.......
1)Чекаю скріни транзакцій переводу суркісом в рпц.
2) чому "патриарх кирилл" а не гуньдяєв?
От п.зданув же, а не вивезеш, ну ти звичайно і кадр)
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+6
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Vovan78
Після такої гри у Ваната контракт Наполі в кармані!
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+5
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sania
Скажений нефарт. Але за команду не соромно.
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+5
Roman
В першу чергу потрібен нападаючий, який зможе поборотись за мяч, прикрити корпусом, завдати удар, в Динамо зараз таких нема.
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+5
New Zealander
Те що ДК все ще тримає в себе такого гравця як Супряга який не забивав в офіційних матчах вже 4 роки, це говорить про рівень команди. 
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+3
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Pavel_i_CO
По грі, та по моментам , повинна була бути мінімальна перемога Биків 2-3. Команди показали добротний футбол. Всім вболівальникам Динамо Київ тихої ночі 
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+3
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Diesel
маємо те що маемо))
далі побачим
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+3
FunnyCat_____
все просто, даже уровень Зальцбурга позволяет наказывать за фривольности в обороне и плохую реалиацию!
два привоза -  два гола, Ярмоленко, Брагару, Шапаренко -  должны были хотя бы что то отквитать  -  но имеем что имеем 
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+3
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Микола Захарченко
Без підсилення нападу та захисту буде важко і в Лізі Європи. У цього Зальцбурга можна було вигравати , але ж потрібно забивати ...
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+2
turist86
Передача Ярмоленка "шведою" шикарна
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+2
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