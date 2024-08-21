Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу

Киевское «Динамо» провело первый матч с австрийским «Зальцбургом» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Киевляне активно начали встречу, пытаясь быстро доставлять мяч к штрафной соперников. И первый острый момент возле ворот «Зальцбурга» не заставил себя долго ждать. Шапаренко вывел на ударную позицию Ярмоленко, но Андрей начал финтить и упустил шанс.

Гости отвечали позиционными атаками, но «бело-синие» внимательно играли в обороне, не оставляя свободные зоны возле своей штрафной. Команды старались не задерживать мяч в центре поля, интенсивно развивая свои наступательные действия. Активные фланги киевлян и вертикальные передачи доставляли немало проблем австрийцам, но по-настоящему голевых моментов у ворот Бласвиха не было. Неприятным моментом для «Зальцбурга» стала вынужденная замена Терзича, который не смог продолжить матч из-за повреждения.

А в середине первого тайма «быки» провели стремительную атаку, которая завершилась плачевно для киевлян. Йео в центре поля на приеме обыграл Попова и сделал передачу на ход Доржелесу, пробившему точно в угол.

Забитый гол вдохновил гостей и они заиграли более агрессивно. Особенно довелось поволноваться после удара под перекладину в исполнении Кьергора, после которого блестящую реакцию продемонстрировал Бущан. У «Динамо» вспомним удар Караваева: защитник с острого угла пробил рядом с ближней штангой.

Вторая половина встречи началась с еще одного шокового момента для динамовцев. Караваев в штрафной киевлян сбил Йео, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Кьергор. «Бело-синие» сразу могли отквитать один забитый мяч, но быстрая атака киевлян завершилась ударом Ярмоленко выше ворот.

Ситуация заставляла киевлян большими силами идти в атаку, и они активно искали пути к штрафной соперников. Это был осознанный риск, ведь свободными зонами на половине поля «Динамо» «быки» вполне могли воспользоваться. И это едва не сделал Глух. Израильтянин бил с близкого расстояния, но Бущан спас киевскую команду от еще одного пропущенного мяча.

Время шло, а счет, который категорически нас не устраивал, оставался неизменным. «Быки» сконцентрировались на удержании приемлемого результата и не давали пространства «бело-синим» на своей половине поля. Для исправления ситуации тренерский штаб Шовковского прибегнул к нестандартному ходу, отправив на острие атаки Волошина. Хороший шанс «распечатать» ворота «Зальцбурга» упустил Брагару, который не сумел замкнуть навес Шапаренко. Чудом мяч не оказался в сетке после удара Попова: защитник замкнул навес с углового и мяч попал в штангу.

К сожалению, динамовцы так и не смогли изменить счет, который сильно ухудшил шансы «Динамо» на выход в групповой раунд Лиги чемпионов. В Зальцбурге команды сыграют 27 августа.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

«Динамо» – «Зальцбург» – 0:2

Доржелес, 29, Кьергор, 50, пен

Предупреждения: Шапаренко (в перерыве), Дубинчак, 81 – ван дер Бремпт, 78

«Динамо»: Бущан – Караваев (Тымчик, 71), Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко (Михайленко, 64), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 64), Пихаленок, Кабаев (Супряга, 88) – Ванат (Брагару, 71)

«Зальцбург»: Бласвих – Дедич, Пентковски, Беду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) – Бидструп, Гурна-Дуат (Дагим, 69), Кьергор (Ратков, 86) – Доржелес (Капальдо, 69), Йео (Лукич, 69), Глух

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

«Арена Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО - ЗАЛЬЦБУРГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА