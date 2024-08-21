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Лига чемпионов Квалификация
Динамо Киев
21.08.2024 22:00 – FT 0 : 2
РБ Зальцбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 августа 2024, 23:59 | Обновлено 22 августа 2024, 00:57
6795
3

Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

21 августа 2024, 23:59 | Обновлено 22 августа 2024, 00:57
6795
3
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа в 22:00 прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург» (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и РБ Зальцбург

Первый гол для гостей на 29-й минуте забил малийский хавбек Нене Доржелес. После перерыва Мауриц Кьергор реализовал пенальти.

Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа, Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2

Голы: Нене Доржелес, 29, Кьергор, 50 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Нене Доржелес, 29 мин

ГОЛ! 0:2. Мауриц Кьергор, 50 мин (пен)

События матча

50’
ГОЛ ! С пенальти забил Мауритс Кергор (РБ Зальцбург).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Нене Доргелес (РБ Зальцбург).
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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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alexpan72
Выгнать надо ваната, или в 2 лигу отправить!!!
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+2
Test
За гру не соромно, голи прийдуть... Ярмола має виходити на другий тайм на 15-20хв....
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+1
Весняна Сова
Ярмоленко - Байден..
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0
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