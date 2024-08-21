Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
21 августа в 22:00 прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург» (0:2).
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Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и РБ Зальцбург
Первый гол для гостей на 29-й минуте забил малийский хавбек Нене Доржелес. После перерыва Мауриц Кьергор реализовал пенальти.
Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первый матч. 21 августа, Люблин (Польша)
Динамо Киев (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2
Голы: Нене Доржелес, 29, Кьергор, 50 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Нене Доржелес, 29 мин
ГОЛ! 0:2. Мауриц Кьергор, 50 мин (пен)
События матча
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