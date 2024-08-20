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Лига чемпионов Квалификация
Динамо Киев
21.08.2024 22:00 - : -
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
20 августа 2024, 19:49 | Обновлено 20 августа 2024, 19:52
96
0

Динамо – Зальцбург. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов

20 августа 2024, 19:49 | Обновлено 20 августа 2024, 19:52
96
0
Динамо – Зальцбург. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев

В среду, 21 августа, состоится первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором будут играть киевское «Динамо» и австрийский «Зальцбург». Игра пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Люблин Арена», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра в решающем раунде перед групповым этапом Лиги чемпионов станет для «Динамо» уже третьим двухматчевым противостоянием. Напомним, сначала «динамовцы» дважды уничтожили сербский «Партизан» (6:2, 3:0), а затем прошли и шотландский «Рейнджерс» (1:1, 2:0). «Зальцбург» же был сильнее в раунде Q3 за нидерландский «Твенте». Конечно, все будет решаться через неделю в Австрии, но неплохо будет организовать хороший результат и в первом матче, что и будут стараться сделать обе команды. Будем болеть, чтобы это получилось только в «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Зальцбург» в украинской версии сайта.

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Динамо Киев Динамо - РБ Зальцбург РБ Зальцбург Лига чемпионов текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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