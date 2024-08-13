Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс

Взгляд невольно на календарь может изрядно испугать – как это, уже почти середина августа? Подходит к своему завершению летний сезон 2024 года, а значит уже вскоре будет окончательно определен перечень участников будущих еврокубковых соревнований во всех трех турнирах под эгидой УЕФА. Украинскому болельщику, без всяких сомнений, хотелось бы, чтобы в Лиге чемпионов нашу страну представляло все же две команды.

Но это напрямую зависело от киевского «Динамо», которое стремилось присоединиться к донецкому «Шахтеру» в осенней части соревнований, однако для этого столичному коллективу еще надо было преодолеть полтора этапа квалификации. Первый матч третьего раунда отбора был для команды Александра Шовковского номинально домашним, и завершился ничьей против шотландского «Рейнджерс» (1:1), который едва отыгрался на последних секундах.

После этого команды разошлись по своим странам и сыграли по одному матчу внутренних чемпионатов против «Мотервелла» и «Вереса» соответственно, одержали победы с одинаковым счетом 2:1, и начали готовиться к ответному матчу. Стадион «Хэмпден Парк» за последние годы стал до боли знакомым украинским футболистам и болельщикам, поэтому о горячей атмосфере нечего было и догадываться.

В родных стенах шотландцы, конечно, вспомнили корни и базовые аспекты своего футбола, поэтому «Динамо» в первом тайме почти всю борьбу проиграло. Отсюда и возникали те единичные моменты в штрафной Бущана до перерыва, хотя сама игра была скорее динамичной, чем сосредоточенной на остроте. «Рейнджерс» не мог отпустить нас без нервных ситуаций у ворот киевлян, поэтому во время контратаки с участием Маккозленда пришлось понервничать, но Бущан ликвидировал угрозу от дальнего удара.

В исполнении украинского коллектива можем отметить лишь контратаки и попытки воспользоваться стандартами, которые хоть немного обостряли ситуацию в чужих владениях. Но не более того. Все те прострелы с флангов не завершались ударами, поэтому говорить о забитых мячах «Динамо» вообще поводов не было. Впрочем, не воспользовались своими возможностями и шотландцы, что не могло не радовать.

Второй тайм начался довольно неожиданно – итальянский арбитр Марко Гуида на 50 минуте решил, что Жефте не просто сфолил в борьбе против Караваева перед чужой штрафной, но и сделал это на вторую желтую, поэтому бразилец получил удаление, а «Динамо» – кучу возможностей забрать эту игру под свой контроль.

Но то, как этим преимуществом пользовалась команда Шовковского, то лучше и не вспоминать. «Рейнджерс» в меньшинстве играл в прессинге значительно более живо, чем до того, и точно превосходил киевлян по этому компоненту даже в таких сложных условиях. А то, как горела штрафная площадка «бело-синих» посреди тайма, то вообще лучше не вспоминать. Лишь чудом обошлось без неприятностей.

Однако в итоге это удаление должно было дать о себе знать и на 82 минуте свежий Пихаленок с правого фланга дальним ударом попал под правую стойку, а уже через мгновение Волошин, с помощью Шапаренко, самостоятельно создал для себя гол на противоположной стороне поля. От такого двойного удара шотландцы уже не оклемались.

В итоге, киевское «Динамо» завоевало путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА и сыграет против австрийского «РБ Зальцбург», тогда как шотландский «Рейнджерс» будет играть в Лиге Европы.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Рейнджерс» – «Динамо» – 0:2

Голы: Пихаленок (82), Волошин (84)

Предупреждение: Жефте (31), Дьоманде (45)

Удаление: Жефте (50, вторая желтая карточка)

«Рейнджерс»: Батленд, Йылмаз (Дэвис, 77), Сауттар, Преппер, Таверниер, Баррон, Дьоманде (Д.Стерлинг, 68), Жефте, Лоуренс (Матондо, 85), Маккозленд (Черны, 46), Дессерс

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев (Биловар, 91), Шапаренко (Лонвейк, 90), Бражко, Буяльский (Пихаленок, 75), Кабаев (Брагару, 75), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 68)

Арбитр: Марко Гуида (Италия)

Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)

РЕЙНДЖЕРС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА