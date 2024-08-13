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Лига чемпионов Квалификация
Глазго Рейнджерс
13.08.2024 21:45 – FT 0 : 2
Динамо Киев
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Лига чемпионов
13 августа 2024, 23:41 | Обновлено 13 августа 2024, 23:58
5887
139

Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс

Киевляне вышли в решающую стадию квалификации Лиги чемпионов

13 августа 2024, 23:41 | Обновлено 13 августа 2024, 23:58
5887
139
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine

Взгляд невольно на календарь может изрядно испугать – как это, уже почти середина августа? Подходит к своему завершению летний сезон 2024 года, а значит уже вскоре будет окончательно определен перечень участников будущих еврокубковых соревнований во всех трех турнирах под эгидой УЕФА. Украинскому болельщику, без всяких сомнений, хотелось бы, чтобы в Лиге чемпионов нашу страну представляло все же две команды.

Но это напрямую зависело от киевского «Динамо», которое стремилось присоединиться к донецкому «Шахтеру» в осенней части соревнований, однако для этого столичному коллективу еще надо было преодолеть полтора этапа квалификации. Первый матч третьего раунда отбора был для команды Александра Шовковского номинально домашним, и завершился ничьей против шотландского «Рейнджерс» (1:1), который едва отыгрался на последних секундах.

После этого команды разошлись по своим странам и сыграли по одному матчу внутренних чемпионатов против «Мотервелла» и «Вереса» соответственно, одержали победы с одинаковым счетом 2:1, и начали готовиться к ответному матчу. Стадион «Хэмпден Парк» за последние годы стал до боли знакомым украинским футболистам и болельщикам, поэтому о горячей атмосфере нечего было и догадываться.

В родных стенах шотландцы, конечно, вспомнили корни и базовые аспекты своего футбола, поэтому «Динамо» в первом тайме почти всю борьбу проиграло. Отсюда и возникали те единичные моменты в штрафной Бущана до перерыва, хотя сама игра была скорее динамичной, чем сосредоточенной на остроте. «Рейнджерс» не мог отпустить нас без нервных ситуаций у ворот киевлян, поэтому во время контратаки с участием Маккозленда пришлось понервничать, но Бущан ликвидировал угрозу от дальнего удара.

В исполнении украинского коллектива можем отметить лишь контратаки и попытки воспользоваться стандартами, которые хоть немного обостряли ситуацию в чужих владениях. Но не более того. Все те прострелы с флангов не завершались ударами, поэтому говорить о забитых мячах «Динамо» вообще поводов не было. Впрочем, не воспользовались своими возможностями и шотландцы, что не могло не радовать.

Второй тайм начался довольно неожиданно – итальянский арбитр Марко Гуида на 50 минуте решил, что Жефте не просто сфолил в борьбе против Караваева перед чужой штрафной, но и сделал это на вторую желтую, поэтому бразилец получил удаление, а «Динамо» – кучу возможностей забрать эту игру под свой контроль.

Но то, как этим преимуществом пользовалась команда Шовковского, то лучше и не вспоминать. «Рейнджерс» в меньшинстве играл в прессинге значительно более живо, чем до того, и точно превосходил киевлян по этому компоненту даже в таких сложных условиях. А то, как горела штрафная площадка «бело-синих» посреди тайма, то вообще лучше не вспоминать. Лишь чудом обошлось без неприятностей.

Однако в итоге это удаление должно было дать о себе знать и на 82 минуте свежий Пихаленок с правого фланга дальним ударом попал под правую стойку, а уже через мгновение Волошин, с помощью Шапаренко, самостоятельно создал для себя гол на противоположной стороне поля. От такого двойного удара шотландцы уже не оклемались.

В итоге, киевское «Динамо» завоевало путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА и сыграет против австрийского «РБ Зальцбург», тогда как шотландский «Рейнджерс» будет играть в Лиге Европы.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Рейнджерс» – «Динамо» – 0:2

Голы: Пихаленок (82), Волошин (84)

Предупреждение: Жефте (31), Дьоманде (45)

Удаление: Жефте (50, вторая желтая карточка)

«Рейнджерс»: Батленд, Йылмаз (Дэвис, 77), Сауттар, Преппер, Таверниер, Баррон, Дьоманде (Д.Стерлинг, 68), Жефте, Лоуренс (Матондо, 85), Маккозленд (Черны, 46), Дессерс

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев (Биловар, 91), Шапаренко (Лонвейк, 90), Бражко, Буяльский (Пихаленок, 75), Кабаев (Брагару, 75), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 68)

Арбитр: Марко Гуида (Италия)

Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)

РЕЙНДЖЕРС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 139
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FunnyCat_____
Молодцы, в этот раз замены проведены эталонно 
Михавко если и имел мандраж в билд-апе то только в начале игры, дальше  - надежно и уверено
осторжный оптимизм в отношении Попова.
Шапа, Кабаев -  как и всегда на уровне. Единственное что не понравилось  - это 15 минут первых,   в большинстве, когда вообще не было идей в атаке, СаШо на это вовремя отреагировал заменами
Радует что есть усиление с лавки!
радует что есть тренер который признает ошибки  и иправляет их
с Победой, самый титулованный и популярный клуб Украины!!!
-------------
П.С. Вожди, Дмытрыкы 19 и прочие шаромыги  -  шо с е *алом?
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+21
Alex T
Всех с победой. Очки в копилке
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+21
PUMA
Пидары( Ukraine,_Quantum19_,dyryavo-s-govna,Chieftain) эта победа для вас , смотрите не подавитесь 
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+21
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Андрій Шевченко
Слава Україні! Слава непереможному Динамо !!!
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+19
D1927K
Хоч тупорилі провокатори і намагаються розісрати адекватних вболівальників, але я все одно буду вболівати за Шахтар в лізі чемпіонів.
Це вони в упл фк "щур" але в Європі представляють Україну 
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+16
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Jugger54
Публика конечно давала о себе знать, дожали, Бущан - стена, Пихаленок - маэстро, ждал его выхода, на минуте 60, но САШО выпустил позже, значит не прогадал, удачи в Австрии, шансы, не то что есть, они хорошие, главное настрой
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+16
Андрій Шевченко
Відідрали скоттів, а верещить в істериці даунецький скот ))
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+14
Pixelman
З перемогою! Налаштовуємося тепер на Зальцбург. Нас чекають ще два непрості матчі. Головне не збавляти оберти, гра більш менш налагоджується. Вперед до перемог в ЛЧ!
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+14
DK1961
Всей ржавой нечести - лопнуть от злости!
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+14
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StSan
Дуже сподобався на нашій трибуні плакат, з написом: суДжа
Літера Д у вигляді логотипа Динамо. Це було гарно.
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+12
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Pixelman
Креативненько придумали з табличкою суДжа) 
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+12
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Saar
Динамо другий тайм в рівних складах вже починало тиснути. Єдина перевага шотландців - удари. Але з тої кількості лиш пару були небезпечні і рятував Бущан.
Два випадки жалкую:
1.Коли Короваєв мав віддавати на Шараренка, а той забивати у пусті ворота. Але не віддав.
2. В кінці матчу Ванат мав забивати третій, коли воротар Рейнджерса невдало вибив.
В цьому матчі Динамо грало набагато краще за перший і заслужено перемогло!
З перемогою не тільки Динамо, це перемога для всієї України!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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+12
😼
Вітаю! всіх хто вболівав за
 Динамо⚽Київ 
Привіт всім фанатам київького клубу 
Гра продовжується, йдемо далі! 
Окреме вітання всім хейтерам🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
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+11
Remark
Чемпіонська гра!
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+11
Darkness1984
Всіх з перемогою! Гра така собі. Скоріш за все така була установа Шовковського, грати на контрах... Хоча це дуже беззубо виглядало.
Після вилучення також не все виходило, якийсь не фарт взагалі був.. тупо не могли влучити в ворота, але перебігали і 2 удари в площину виявились влучними..
Ванату потрібно щось з собою робити.. поки що не тягне взагалі.. навіть в упл 
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+10
Умник
Когда в команде 17 сильных игроков. То это говорит о перспективах.
С победой. Главное без травм.
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+10
FunnyCat_____
какой же контраст все таки с ДК Румына годичной давности 
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+9
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Pavel_i_CO
Всіх українців вітаю з перемогою Динамо Київ!!! А лугандони хай передушать один одного зі злості 
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+9
Лига
  Две команды в ЛЧ все ближе и ближе , хорошо что решили в основное, в добавочное могло быть все наоборот. Ну конечно удаление помогло. Зальцбург можно и нужно проходить. На и ждём может Кривбасс сенсацию в Чехии сделает  
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+9
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PUMA
Хфедя дай пожалуйста ответ на вопрос. Почему слабый Рейнджерс находиться в клубном рейтинге УЕФА выше чем самый сильный шахтёр в истории ?
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+8
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