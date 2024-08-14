ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал пресс-конференцию после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс» (2:0):

– В первую очередь поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой. Очень важна победа, очень важны эмоции для нашей страны, для наших болельщиков. Мы отлично знали, против какой хорошей команды нам пришлось сегодня играть, понимали, что будет непросто, что будет давление со стороны зрителей. Но также понимали, что нам некуда отступать, у нас есть свои задачи, что игра будет достаточно непростой.

Мы были готовы к этому и считаю, что важно было справиться с давлением соперника с первых минут, в дальнейшем почувствовать понимание и ритм игры. Также говорили ребятам, что нужно играть в футбол. Возможно, будут какие-то провокации, но не поддаваться на них, играть до конца и быть готовыми к любому происходящему.

– Сработали два джокера – Пихаленок и Волошин, которые вышли на замену во втором тайме. Что вы сказали им, выпуская на поле?

– Безусловно, гораздо проще играть, когда у тебя есть численное преимущество. Мы пытались усилить давление с фланга, чтобы у нас были скорости, и мы понимали креативность выходивших на замену игроков. К тому же я почувствовал, что нужно было произвести незначительные изменения, чтобы внести определенные коррективы в действия наших игроков. Что именно я сказал им, останется между нами. Да, замены сработали, но важно не это, а то, что игроки были готовы выйти на поле, усилить игру, что они, в принципе, и сделали, помогая нам добиться положительного результата.

– Это пока самая важная победа в вашей тренерской карьере?

– Безусловно, это важная победа для нас. Но сейчас это уже история, и мы должны двигаться дальше. Только глядя вперед, стоя лицом к будущему, мы будем развиваться и идти дальше.

– Ваш коллега Филипп Клеман сказал, что красная карточка для игрока «Рейнджерс» Жефте – это худшее судейское решение, которое он видел за 30 лет своей тренерской карьеры. Что вы скажете по этому поводу?

– Я видел и красные карточки похуже в своей карьере. Но на сегодняшний день есть определенные правила, которые соблюдают все команды. И если в воздухе ведется борьба и одного игрока бьют в лицо, то это желтая карточка как минимум. Это не была прямая красная карточка для игрока Рейнджерс – это была вторая желтая. И в данном случае, наверное, настроение игроков сыграло с хозяевами злую шутку.

Футболисты Рейнджерс были мотивированными, вы сами это видели, иногда мне казалось, что они даже агрессивно действовали. И это я тоже могу понять, потому что это футбол, есть желание победить, и это в крови. Если посмотреть в историю, то желание победить в крови у шотландцев, равно как и у украинцев. Но выходя на таких крупных турнирах в составе, игроки должны унимать свои эмоции, тем более, если у тебя есть желтая карточка, нужно действовать внимательнее и осторожнее.