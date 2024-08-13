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Лига чемпионов
13 августа 2024, 23:45 | Обновлено 14 августа 2024, 00:48
10152
19

С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Киевляне сыграют в Q4 против астрийского РБ Зальцбург

13 августа 2024, 23:45 | Обновлено 14 августа 2024, 00:48
10152
19
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке в Глазго играли шотландский Рейнджерс и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся неделей ранее в польском городе Люблине и завершился вничью (1:1).

Во второй игре Александр Пихаленок и Назар Волошин нокаутировали Рейнджерс в конце матча (2:0).

В решающем 4-м раунде квалификации Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации

Ответные матчи, 13 августа

Рейнджерс (Шотландия) – Динамо (Киев) – 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84

Удаление: Жефте, 51 (Рейнджерс)

АПОЭЛ (Кипр) – Слован (Словакия) – 0:0 (первый матч – 0:2)

Буде-Глимт (Норвегия) – Ягеллония (Польша) – 4:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Фет, 34, 56, Маатта, 38, Хог, 71 – Берг, 4 (автогол)

Твенте (Нидерланды) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Хильгерс, 43, ван Хоренбек, 64, Стейн, 87 – Кьергор, 17, Нене Доржелес, 25, Йео, 46

ПАОК (Греция) – Мальме (Швеция) – 3:4 (д.в.) (первый матч – 2:2)

Голы: Тайсон, 21, Кулиеракис, 43, Живкович, 45+4 – Нанаси 10, 45, Зеттерстрем, 90+7, Кристиансен, 99

Фенербахче (Турция) – Лилль (Франция) – 1:1 (д.в.) (первый матч – 1:2)

Голы: Диаките, 90+1 (автогол) – Девид, 118 (пен)

Лудогорец (Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 2:7 (первый матч – 2:1)

Голы: Дуа, 13, 23 (пен) – Жуниньо, 7, Бензия, 45+1, 118, Андраде, 45+5, 112, Байрамов, 93, Джиджа, 111

Ференцварош (Венгрия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Сиссе, 17 – Соренсен, 50

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Славия (Чехия) – 0:1 (первый матч – 1:3)

Гол: Юречка, 84

ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Спарта (Чехия) – 2:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Олару, 60, Эджуму, 85 – Бирманчевич, 13, 28 (пен), Гараслин, 37

Итоги 3-го раунда квалификации ЛЧ

Пары 4-го раунда квалификации ЛЧ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 19
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maksum139
такого динамо я не бачив років 7 Молодці БРАВО 
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+13
Remark
Чемпіонська гра!
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+11
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Jugger54
Если хотим в группу, должны проходить, там слабых нету, но такое Динамо очень хочется посмотреть в ЛЧ, причем сильное из-за наших игроков, а не легионеров
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+9
TarasTaras94
Нарешті є кому вийти на заміну і це посилить гру, а не навпаки
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+8
Андрій Шевченко
Слава Україні ! Слава непереможному Динамо !!!
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
Насправді, приємно, що можемо грати в апетитний футбол без легіонерів, трішки більше креативу в останній третині і все буде добре
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+6
DaVinci
Там де треба вдарити пасували, а там де віддати пас вони били)
Але сподобалось, як команда швидко розвивала атаки. Тепер б ще навчитися їх завершувати)
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+5
romanchik.8409
Молодцы Динамо! С победой! Успехов с Зальцбургом
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+3
ТвояМамка
РБ порешает если ничего не изменится в игре 2 команды Киева)
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0
Burevestnik
сьогодні добре зіграли 19-річний Тарас Михавко разом з 25-річним Денисом Поповим.
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0
etorfine
Все ж таки більше хотілося Твенте.., ну то таке вже 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Main
Будет сложно, очень
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-6
Southeast*
С Карпатами перенос?
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-6
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