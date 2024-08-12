13 августа «Динамо» на «Хэмпден Парк» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проведет ответный поединок против «Глазго Рейнджерс». Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Первая игра, состоявшаяся в Люблине, завершилась вничью 1:1.

Глазго Рейнджерс

Вице-чемпион Шотландии в последнее время выступает не лучшим образом. После ничьей с «Динамо» в люблинском поединке, общая серия «джерс» без побед достигла восемь матчей. Правда, в нее вошли и четыре товарищеских спарринга, сыгранные командой в нынешнее межсезонье.

Не выиграли подопечные Клемана и в стартовом поединке чемпионата Шотландии – выездную игру против «Хартс»: нулевая ничья. И этот результат вполне можно считать удачным для гостей, ведь если бы не отличная реакция Батленда в рамке, то «светло-синие» не добыли би и одного очка.

Перед ответной игрой с командой Шовковского «Глазго» провел матч второго тура местного чемпионата. И наконец-то добыл долгожданную победу: победил «Мотервелл» 2:1. В составе вице-чемпионов Шотландии забитыми мячами отличились Черны и Дессерс.

Из-за повреждения ответный матч против «Динамо» пропустит защитник Раскин.

Филипп Клеман, главный тренер «Глазго Рейнджерс»:

– Мы сделали очень хорошие вещи в первом матче в Люблине, однако нам тоже нужно учиться. Есть некоторые нюансы игры, которые мы можем улучшить, поэтому мы собираемся поработать над этим. Мы знаем, что предстоящая игра будет для нас большим испытанием, ведь «Динамо» - очень качественная команда. Однако, в то же время, мы собираемся выложиться по полной, чтобы пройти в следующий раунд.

Динамо

После первой игры против «Рейнджерс» динамовцы из Люблина отбыли на Родину. А конкретно – в Ровно, где провели стартовый для себя поединок УПЛ – против «Вереса».

В этом матче наставник «бело-синих» Шовковский провел серьезную ротацию состава. Возможность сыграть получили и те игроки, которые не принимали участия в матче против шотландского вице-чемпиона.

Киевляне без особых проблем одолели своего оппонента, однако если принимать во внимание итоговый счет – 2:1, то можно утверждать, что игра получилась для гостей сложной. Это обманчивое впечатление, ибо хозяева сумели забить лишь после явной ошибки дублера Бущана – Нещерета. А в остальном игру контролировали именно «бело-синие».

На следующий день после игры против «Вереса» динамовская делегация отправилась в уже привычный Люблин, где начала непосредственную подготовку к выездному поединку против подопечных Клемана.

В воскресенье с утра у «Динамо» было теоретическое занятие, посвященное разбору игры «рейнджеров», а вечером – тренировочное занятие на поле.

В Глазго «Динамо» отбыло в понедельник утром.

Вне игры по причине травм Дячук и Шепелев.

Александр Шовковский, главный тренер «Динамо»:

– Мы расстроены из-за того, что упустили победу в первом поединке на последней минуте. В то же время мы понимали, что судьба нашего противостояния будет решаться в Глазго. Мы сыграли только первый тайм. Ко второму команда готовилась через матч чемпионата Украины против «Вереса».

История противостояний

Предстоящий матч станет четвертым очным противостоянием «рейнджеров» и киевлян. Впервые они пересеклись на евроарене в официальных поединках в 1987 году.

Тогда команды встретились в первом раунде Кубка чемпионов. В Киеве победили хозяева 1:0. Мяч на счету Михайличенко, реализовавшего пенальти. А вот в ответной встрече сильнее оказался чемпион Шотландии. Хозяева забили два безответных мяча: по одному в каждом из таймов.

Последняя на данный момент игра состоялась несколько дней назад в Люблине и завершилась вничью 1:1.

Прогноз

После ничьей в первом поединке задача для киевлян усложняется. Однако все равно есть основания полагать, что и сейчас все в руках нашего вице-чемпиона.

Первый поединок продемонстрировал, что «Динамо» с точки зрения «физики» находится в лучших кондициях, нежели «Глазго». Да и общий уровень нашей команды чуть выше, нежели уровень оппонента.

Поэтому матч в Люблине нужно было выигрывать. Однако ошибка в обороне на последних секундах матча привела к тому, что вместо победы киевляне получили ничью.

Выезд в Глазго на «Хэмпден Парк» не сулит особого комфорта любому оппоненту. Ясно, что «12-й игрок» обеспечит хозяевам неистовую поддержку. В родных стенах «Глазго» будет играть более активно, будет чаще идти вперед. «Светло-синие» еще далеки от своих оптимальных кондиций, но благодаря своим морально-волевым качествам они наверняка будут пытаться склонить чашу весов в свою пользу.

Однако и «Динамо» не из робкого десятка, должно найти противоядие таким действиям оппонента.

Предположим, что основное время матча завершится вничью, а в серии пенальти сильнее окажутся подопечные Шовковского.

Ориентировочные составы:

«Глазго Рейнджерс»: Батленд, Тавернье, Суттар, Дэвис, Йизмаз, Диоманд, Баррон, Черны, Проппер, Дессерс, Райт

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

13 августа, вторник