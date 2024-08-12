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Глазго Рейнджерс
13.08.2024 21:45 - : -
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Лига чемпионов
12 августа 2024, 15:39 | Обновлено 12 августа 2024, 15:45
1051
15

Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Задача усложнилась, однако все остается в наших руках

12 августа 2024, 15:39 | Обновлено 12 августа 2024, 15:45
1051
15
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

13 августа «Динамо» на «Хэмпден Парк» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проведет ответный поединок против «Глазго Рейнджерс». Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Первая игра, состоявшаяся в Люблине, завершилась вничью 1:1.

Глазго Рейнджерс

Вице-чемпион Шотландии в последнее время выступает не лучшим образом. После ничьей с «Динамо» в люблинском поединке, общая серия «джерс» без побед достигла восемь матчей. Правда, в нее вошли и четыре товарищеских спарринга, сыгранные командой в нынешнее межсезонье.

Не выиграли подопечные Клемана и в стартовом поединке чемпионата Шотландии – выездную игру против «Хартс»: нулевая ничья. И этот результат вполне можно считать удачным для гостей, ведь если бы не отличная реакция Батленда в рамке, то «светло-синие» не добыли би и одного очка.

Перед ответной игрой с командой Шовковского «Глазго» провел матч второго тура местного чемпионата. И наконец-то добыл долгожданную победу: победил «Мотервелл» 2:1. В составе вице-чемпионов Шотландии забитыми мячами отличились Черны и Дессерс.

Из-за повреждения ответный матч против «Динамо» пропустит защитник Раскин.

Филипп Клеман, главный тренер «Глазго Рейнджерс»:

– Мы сделали очень хорошие вещи в первом матче в Люблине, однако нам тоже нужно учиться. Есть некоторые нюансы игры, которые мы можем улучшить, поэтому мы собираемся поработать над этим. Мы знаем, что предстоящая игра будет для нас большим испытанием, ведь «Динамо» - очень качественная команда. Однако, в то же время, мы собираемся выложиться по полной, чтобы пройти в следующий раунд.

Динамо

После первой игры против «Рейнджерс» динамовцы из Люблина отбыли на Родину. А конкретно – в Ровно, где провели стартовый для себя поединок УПЛ – против «Вереса».

В этом матче наставник «бело-синих» Шовковский провел серьезную ротацию состава. Возможность сыграть получили и те игроки, которые не принимали участия в матче против шотландского вице-чемпиона.

Киевляне без особых проблем одолели своего оппонента, однако если принимать во внимание итоговый счет – 2:1, то можно утверждать, что игра получилась для гостей сложной. Это обманчивое впечатление, ибо хозяева сумели забить лишь после явной ошибки дублера Бущана – Нещерета. А в остальном игру контролировали именно «бело-синие».

На следующий день после игры против «Вереса» динамовская делегация отправилась в уже привычный Люблин, где начала непосредственную подготовку к выездному поединку против подопечных Клемана.

В воскресенье с утра у «Динамо» было теоретическое занятие, посвященное разбору игры «рейнджеров», а вечером – тренировочное занятие на поле.

В Глазго «Динамо» отбыло в понедельник утром.

Вне игры по причине травм Дячук и Шепелев.

Александр Шовковский, главный тренер «Динамо»:

– Мы расстроены из-за того, что упустили победу в первом поединке на последней минуте. В то же время мы понимали, что судьба нашего противостояния будет решаться в Глазго. Мы сыграли только первый тайм. Ко второму команда готовилась через матч чемпионата Украины против «Вереса».

История противостояний

Предстоящий матч станет четвертым очным противостоянием «рейнджеров» и киевлян. Впервые они пересеклись на евроарене в официальных поединках в 1987 году.

Тогда команды встретились в первом раунде Кубка чемпионов. В Киеве победили хозяева 1:0. Мяч на счету Михайличенко, реализовавшего пенальти. А вот в ответной встрече сильнее оказался чемпион Шотландии. Хозяева забили два безответных мяча: по одному в каждом из таймов.

Последняя на данный момент игра состоялась несколько дней назад в Люблине и завершилась вничью 1:1.

Прогноз

После ничьей в первом поединке задача для киевлян усложняется. Однако все равно есть основания полагать, что и сейчас все в руках нашего вице-чемпиона.

Первый поединок продемонстрировал, что «Динамо» с точки зрения «физики» находится в лучших кондициях, нежели «Глазго». Да и общий уровень нашей команды чуть выше, нежели уровень оппонента.

Поэтому матч в Люблине нужно было выигрывать. Однако ошибка в обороне на последних секундах матча привела к тому, что вместо победы киевляне получили ничью.

Выезд в Глазго на «Хэмпден Парк» не сулит особого комфорта любому оппоненту. Ясно, что «12-й игрок» обеспечит хозяевам неистовую поддержку. В родных стенах «Глазго» будет играть более активно, будет чаще идти вперед. «Светло-синие» еще далеки от своих оптимальных кондиций, но благодаря своим морально-волевым качествам они наверняка будут пытаться склонить чашу весов в свою пользу.

Однако и «Динамо» не из робкого десятка, должно найти противоядие таким действиям оппонента.

Предположим, что основное время матча завершится вничью, а в серии пенальти сильнее окажутся подопечные Шовковского.

Ориентировочные составы:

«Глазго Рейнджерс»: Батленд, Тавернье, Суттар, Дэвис, Йизмаз, Диоманд, Баррон, Черны, Проппер, Дессерс, Райт

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

13 августа, вторник

Глазго Рейнджерс – Динамо
Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале 2+2
Арбитр: Марко Гвида (Италия)
ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:1

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Комментарии 15
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FunnyCat_____
ото жопу рвет безработную 
да федя, для украинского болельщика так не важно пройдет ДК или нет, что у тебя за минуту уже 6 минусов стало!
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+5
FunnyCat_____
и в  в твоем любимом совке и в Украине - самый титулованный клуб тот,  у кого больше титулов на данный момент, а это -  киевское Динамо!
я  не виноват что ты в 45 лет не можешь десятки считать 
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+5
serhiy
Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов привітав донецький клуб з нагоди 88-річчя:- Шановні вболівальники! Дорогі друзі! Від щирого серця вітаю вас з днем ​​народження футбольного клубу «Шахтар»! 88 років - це велика та славна історія. Історія команди, історія перемог, історія багатьох поколінь людей, які здобували ці перемоги, а їх у «Шахтаря» вже 44.
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+4
FunnyCat_____
федька бесится что под его комментами не пишут, копейку заработать не дают, так уже по два одинаковых комментария одновременно пишет!
Напоминаю, что Chieftain -  45 летний безработный, который вполне вероятно пишет с росиянской территории, и каждый раз когда вы отвечаете под его комментарием, то даете ему шанс заработать пару фублей!
_____
П.С. федя, прости что назвал тебя безработным, но в 45 лет сайт охранят -  такое себе занятие 
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+4
FunnyCat_____
Будет сложно. 
Нужно максимально насытить фланги, чтобы фулбекам еще и вингеры помогали в прессинге и отборе. Ведь крайние защитники Рейнджерса - самое грозное оружие. Ну и Дессерс должен не встречаться с мячом!
Команда хорошая, но ДК может с ними играть на результат!
Удачи самому титулованному и популярному клубу Украины!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Chieftain
Обісраний serhiy, ти правий за всю історію так 44 трофеї у Шахтаря, мова йде про незалежну Україну, у Шахтаря у незалежній Україні більше трофеїв чим у лайна суркисів (динамо), чи ти проти незалежності України, і ти щур кацапський як fanny та дрочиш на серп і молот!?
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-1
Ukraine
2:1 мій прогноз.
Не дивлячись на власні симпатії.
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-2
Chieftain
Обісраний fanny, ти з десятком аккаунтів, та ще кілька бовдурів на сайті які дрочать на серп та молот, це не вся Україна
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-3
Main
2-2
Мы проходим по пенальти 
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-4
Chieftain
Совкодрочер обісраний під нікнеймом fanny, в срср так лайно суркисів (динамо) найтитулованіший, а у незалежній України найтитулованіший клуб донецький Шахтар, так що ти знову по вуха в лайні бовдур та дрочиш на серп та молот 
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-6
Chieftain
Цей слабкий Рейнджерс треба перемагати навіть в Шотландії 
Ответить
-6
Chieftain
Хвойди суркисів, чому мовчите щури кацапські, розкажіть як це дрочите на серп та молот, та на трофеї срср!?
Ответить
-7
Chieftain
Пройде динамо далі чи ні, для українського вболівальника це не важливо. Головне що минулий сезон увійшов до історії українського футболу! У незалежній Україні, донецька команда має 39 трофеїв, а у лайно суркисів (динамо) залишилося 38 титулів. Хвойди суркисів, по вуха в лайні як завжди та дрочать на серп та молот та на трофеї срср. Шахтар Донецьк- найтитулованіший клуб незалежної України 🥇🏆! 
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-8
Chieftain
Хотьсь знає, чому вболівальники динамо люблять серп та молот, та дрочать на трофеї срср!?
Ответить
-8
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