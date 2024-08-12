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Лига чемпионов Квалификация
Глазго Рейнджерс
13.08.2024 21:45 - : -
Динамо Киев
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Лига чемпионов
12 августа 2024, 20:57 | Обновлено 12 августа 2024, 21:01
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Рейнджерс – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

12 августа 2024, 20:57 | Обновлено 12 августа 2024, 21:01
80
0
Рейнджерс – Динамо. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 13 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Рейнджерс» и «Динамо». Поединок пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первое противостояние соперников завершилось вничью со счетом 1:1. В первом тайме Ярмоленко открыл счет, но киевляне не сумели удержать преимущество, пропустив гол в компенсированное время. В минувший уик-энд команда Александра Шовковского стартовала в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, обыграв «Верес» со счетом 2:1. В шотландской Премьер-лиге на данный момент сыграно два тура: «Рейнджерс» одержал одну победу и один матч завершил вничью. В Глазго «бело-синим» не смогут помочь травмированные Дячук и Шепелев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рейнджерс» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Динамо Киев Глазго Рейнджерс текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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