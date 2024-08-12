Глазго Рейнджерс

Во вторник, 13 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Рейнджерс» и «Динамо». Поединок пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Первое противостояние соперников завершилось вничью со счетом 1:1. В первом тайме Ярмоленко открыл счет, но киевляне не сумели удержать преимущество, пропустив гол в компенсированное время. В минувший уик-энд команда Александра Шовковского стартовала в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, обыграв «Верес» со счетом 2:1. В шотландской Премьер-лиге на данный момент сыграно два тура: «Рейнджерс» одержал одну победу и один матч завершил вничью. В Глазго «бело-синим» не смогут помочь травмированные Дячук и Шепелев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рейнджерс» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.