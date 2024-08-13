Глазго Рейнджерс

13 августа в 21:45 в Глазго прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся неделей ранее в польском городе Люблине на Арене Люблин и завершился вничью (1:1).

Во второй игре Александр Пихаленок и Назар Волошин нокаутировали Рейнджерс в конце матча (2:0).

В решающем 4-м раунде квалификации Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

Ответный матч. Глазго, 13 августа

Рейнджерс (Шотландия) – Динамо (Киев) – 0:2

Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84

Удаление: Жефте, 51 (Рейнджерс)

Первый матч – 1:1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Александр Пихаленок, 82 мин

ГОЛ! 0:2. Назар Волошин, 84 мин

Видеозапись матча