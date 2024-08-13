Глазго Рейнджерс

Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
13 августа в 21:45 в Глазго прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.
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Первый матч состоялся неделей ранее в польском городе Люблине на Арене Люблин и завершился вничью (1:1).
Во второй игре Александр Пихаленок и Назар Волошин нокаутировали Рейнджерс в конце матча (2:0).
В решающем 4-м раунде квалификации Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург.
Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации
Ответный матч. Глазго, 13 августа
Рейнджерс (Шотландия) – Динамо (Киев) – 0:2
Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84
Удаление: Жефте, 51 (Рейнджерс)
Первый матч – 1:1
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Александр Пихаленок, 82 мин
ГОЛ! 0:2. Назар Волошин, 84 мин
Видеозапись матча
События матча
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