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Лига чемпионов Квалификация
Глазго Рейнджерс
13.08.2024 21:45 – FT 0 : 2
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 августа 2024, 23:59 | Обновлено 14 августа 2024, 00:19
2736
0

Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

13 августа 2024, 23:59 | Обновлено 14 августа 2024, 00:19
2736
0
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа в 21:45 в Глазго прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся неделей ранее в польском городе Люблине на Арене Люблин и завершился вничью (1:1).

Во второй игре Александр Пихаленок и Назар Волошин нокаутировали Рейнджерс в конце матча (2:0).

В решающем 4-м раунде квалификации Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

Ответный матч. Глазго, 13 августа

Рейнджерс (Шотландия) – Динамо (Киев) – 0:2

Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84

Удаление: Жефте, 51 (Рейнджерс)

Первый матч – 1:1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Александр Пихаленок, 82 мин

ГОЛ! 0:2. Назар Волошин, 84 мин

Видеозапись матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
51’
Jefte (Глазго Рейнджерс) получает красную карточку.
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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо видео голов и обзор Александр Пихаленок Назар Волошин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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