ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский коротко ответил на вопросы представителей СМИ после первого поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против РБ Зальцбург (0:2).

– По-моему, итоговый результат не отражает ход событий в сегодняшнем поединке. У нас были прекрасные моменты, чтобы забить, причем не один мяч. Но, к сожалению, нам это сегодня не удалось.

– Первый и второй таймы кардинально отличались между собой, в том числе и в плане погоды. Насколько сработали домашние заготовки, учитывая все условия, при которых пришлось играть?

– Я не знаю, насколько это сработало, и что я могу вам сказать относительно погоды. Были моменты, в частности, в первом тайме еще при счете 0:0 было два достаточно неплохих шанса, чтобы забить. Также во втором тайме имели возможности.

Но опять досадная ошибка в том моменте, когда в наши ворота назначили пенальти. Фол на Ярмоленко стопроцентный, не знаю, куда смотрел рефери в том эпизоде, а VAR не может его просматривать, потому что это было не в штрафной.

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского