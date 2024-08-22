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Лига чемпионов Квалификация
Динамо Киев
21.08.2024 22:00 – FT 0 : 2
РБ Зальцбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 августа 2024, 01:23 | Обновлено 22 августа 2024, 01:26
1017
2

ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после матча с «РБ Зальцбург»

22 августа 2024, 01:23 | Обновлено 22 августа 2024, 01:26
1017
2
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский коротко ответил на вопросы представителей СМИ после первого поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против РБ Зальцбург (0:2).

– По-моему, итоговый результат не отражает ход событий в сегодняшнем поединке. У нас были прекрасные моменты, чтобы забить, причем не один мяч. Но, к сожалению, нам это сегодня не удалось.

– Первый и второй таймы кардинально отличались между собой, в том числе и в плане погоды. Насколько сработали домашние заготовки, учитывая все условия, при которых пришлось играть?

– Я не знаю, насколько это сработало, и что я могу вам сказать относительно погоды. Были моменты, в частности, в первом тайме еще при счете 0:0 было два достаточно неплохих шанса, чтобы забить. Также во втором тайме имели возможности.

Но опять досадная ошибка в том моменте, когда в наши ворота назначили пенальти. Фол на Ярмоленко стопроцентный, не знаю, куда смотрел рефери в том эпизоде, а VAR не может его просматривать, потому что это было не в штрафной.

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского

События матча

50’
ГОЛ ! С пенальти забил Мауритс Кергор (РБ Зальцбург).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Нене Доргелес (РБ Зальцбург).
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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
Ярмоленко сам по себе ошибка, точно так же как упорное цепляние к схеме игры. Ну поменяй ты её, попробуй реализовать скорость Супряги. 
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+1
antt
Говорить про помилку щодо пенальті в свої ворота а потім відразу про Ярмоленка?
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