ШОВКОВСКИЙ: «Фол на Ярмоленко был 100%. Этот поединок еще не завершен»
Главний тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «РБ Зальцбург»
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал итоги первого поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (0:2) в эфире MEGOGO:
– Понятно, что результатом вы не удовлетворены, а довольны ли вы самой игрой?
– Конечно, я недоволен игрой. Также в некотором роде я недоволен и действиями арбитра, потому что фол на Ярмоленко там был стопроцентный. И если это не пенальти, то, по крайней мере, очень опасный штрафной удар.
Что касается игры команды, то мы создали много моментов, но игра состоит из забитых мячей, а не из созданных нами возможностей. У нас еще есть повторная игра, будем готовиться к ней – этот поединок еще не окончен.
– Как вы сказали, было много моментов, но при этом мало ударов в ворота. Это из-за лишнего волнения или каких-то лишних движений?
– Было достаточно моментов, чтобы забивать, но где-то не удалось завершить, где-то замкнуть не успели, где-то в штангу попали. Это игра.
– Удивил ли вас «Зальцбург», какие слабые стороны увидели у соперника?
– Мы разберем эту игру подробно, чтобы сыграть удачно в ответном матче.
– А какие слабые стороны вы видите в Зальцбурге сейчас?
– Об этом я расскажу команде.
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