Динамо Киев

21 августа в 22.00 по киевскому времени на «Люблин Арене» в рамках первого матча решающего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся «Динамо» и «Зальцбург».

Динамо

Последний раз динамовцы играли в групповом турнире Лиги чемпионов три года назад. И вот сейчас они имеют неплохую возможность снова пробиться в самый престижный еврокубковый турнир. Да и не только самый престижный, но и самый финансового обеспеченный. Одно лишь попадание в основную сетку ЛЧ сулит ее участнику 19 миллионов евро. Так что нашему вице-чемпиону есть за что сражаться.

В первом (для себя) раунде квалификации ЛЧ подопечные Александра Шовковского не заметили сербский «Партизан»: разбили по сумме двух матчей 9:2.

Со следующим соперником – шотландским «Рейнджерс» – пришлось повозиться: ничья в Люблине 1:1 и победа в Глазго 2:0.

И вот теперь предстоит сразиться с еще более мощным коллективом – завсегдатаем еврокубков «Ред Булл Зальцбург».

Накануне матча против австрийского вице-чемпиона динамовцы провели очередной поединок чемпионата страны. Во Львове «бело-синие» одолели «Карпаты» – 3:1.

В УПЛ киевляне пока что провели два матча, в которых набрали максимум баллов.

18 августа команда Шовковского провела во Львове тренировку, а сразу после обеда отправилась в Люблин. Там футболисты после краткосрочного восстановления продолжат непосредственную подготовку к первому матчу с «Зальцбургом».

В лазарете команды – Шепелев, Дячук и Пономаренко.

Александр Шовковский, главный тренер «Динамо»:

– Держа в голове наш первый матч с «Зальцбургом» за выход в основной этап Лиги чемпионов, в игре против «Карпат» мы провели небольшую ротацию состава, дали отдохнуть отдельным игрокам, тем более что у некоторых из них есть небольшие проблемы. Поэтому во Львове у нас и был экспериментальный состав.

Зальцбург

«Быки» впервые за последние десять сезонов не выиграли чемпионат Австрии. В минувшем розыгрыше австрийской Бундеслиги «красно-белые» уступили чемпионскую корону «Штурму», финишировав на второй позиции.

Поэтому «Ред Буллу» пришлось вспоминать, как это – преодолевать препятствия на пути в основной раунд ЛЧ.

Первым соперником «Зальцбурга» по квалификации чемпионской Лиги был нидерландский «Твенте». Упорная игра завершилась итоговой победой австрийцев. Дома они победили 2:1, а на выезде была зафиксирована зрелищная ничья 3:3.

Уверенно стартовали подопечные Лейндерса и на внутренней арене. Сначала они в Кубке Австрии разбили «Дорнбирн» – 6:0. В чемпионате страны – тоже полный порядок: три победы из трех. И первая строчка в таблице.

«Зальцбург» поочередно победил «Грацер», «Блау Вайсс» и ЛАСК.

В понедельник и вторник «быки» тренировались на своей базе в секретном режиме, сообщает клубная пресс-служба. Лишь легкую регламентную тренировку в Люблине накануне игры австрийцы проведут в присутствии журналистов.

В лазарете команды перед игрой с «Динамо» многолюдно. Под вопросом участие в матче сразу семерых исполнителей: Камери, Фернандо (экс-игрок «Шахтера»), Гвиндо, Моргалла, Гендри, Такуму и Конате.

Пепейн Лейндерс, главный тренер «Зальцбурга»:

– Киевское «Динамо»? Я ни секунды не думал о матче с ним, все мое внимание было сосредоточено на ЛАСКе, потому что я полностью уважаю эту команду и то, какой футбол она демонстрирует. Все наши футболисты жаждут успеха. Мы хотим стать командой, которая сможет обыграть любого, включая лучшие команды мира. Эта цель пока, конечно, не достигнута, но мы — сумасшедшие ребята из Зальцбурга. В целом, у нас была отличная неделя, а с понедельника все наши мысли будут лишь о матчах с «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

История противостояний

Еврокубковые пути соперников пересеклись впервые. Но против других украинских команд «Ред Булл» уже имеет довольно обширную историю «болезни». Команда из «Зальцбурга» в свое время противостояла и «Шахтеру», и «Металлисту». И по сумме двух встреч неизменно сильнее оказывались именно наши коллективы. Почему бы динамовцам не продлить эту приятную тенденцию?

Прогноз

Генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер отметил, что самое главное для его команды в противостоянии с «Динамо» – то, что ответный поединок «Ред Булл» проведет дома. Следовательно, в выездном поединке «быки» не будут форсировать события. Форсировать события должны номинальные хозяева. Соперник у киевлян – очень сложный и опытный. Несмотря на то, что средний возраст австрийской команды более чем на два года моложе соответствующего показателя «Динамо». Предположим, что игра вряд ли получится яркой. Но свои моменты создадут обе команды. На наш взгляд, динамовцы одержат победу с минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Ванат

«Зальцбург»: Блазвих, Дедич, Пьонтковский, Байду, Терзич, Бидструп, Гурна-Дуат, Чергорд, Нене, Кунфоло-Ео, Глух.

21 августа, среда