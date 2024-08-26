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  4. «Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 23:23 |
2638
9

«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо

Экс-тренер киевлян высказался о Ванате и Шапаренко

26 августа 2024, 23:23 |
2638
9
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал двух игроков «сине-белых» – Николая Шапаренко и Владислава Ваната.

«Очень много разговоров о Шапаренко, но они раздуты. Журналисты слишком много делают ему комплиментов, называя его чуть ли не великим. Нет! Когда мы проигрываем, он ведет себя, как зазнайка. Распиаренный игрок.

Ванат просто слаб. У него нет скорости и характеристик, которые нужны центральному нападающему. В последней игре с Зальцбургом он был просто никакой. Он не успевает, ему все надо делать быстрее. Ванат не может ни открыться нормально, ни ударить. Вряд ли его кто-то купит, а если и купят, то он будет сидеть на скамейке», – заявил Сабо.

Ранее Сабо оценил судейство в ответном матче Q3 ЛЧ Рейнджерс – Динамо.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Йожеф Сабо Владислав Ванат Николай Шапаренко
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 9
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TarasTaras94
Розпіарений гравець це Судаков, Шапаренка ж оцінюють на те як він грає (а грає він добре, особливо на рівні українського футболу) і ніхто йому європейських грандів не пророкує. 
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+3
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Boodya
Цікаво було б тепер почути про зірок Шахтаря.
Там є теж що сказати, чи не на часі?
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0
Lesovij7
Ванат: обработка мяча в 3-4 касания, удара дальнего нет, головой не играет, физически слаб, так ещё и не имеет конкуренции на своей позиции, Супряга не лучше сейчас. Шапаренко один из лучших, спокойно уже сейчас мог бы играть в условной Жироне.  Динамо нужно отпускать Шепелева, Биловара. Идеально было бы подписать Геррейро и Дибанго
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0
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Нехай щастить
По Ванату все вірно,слабкуватий.Проблемна позиція.Шапаренко один із кращих в Динамо(є погані матчі як і у кожного гравця,але він топ).У грі з австрійцями погано зіграв не тільки він.Ярмоленко теж дуже розчарував в тій грі
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0
apepa
что ни слово то правда! Браво Сабо!
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-3
Xzibit11
Согласен, у Шапы принятие решение очень долгое когда он с мячом, Ванат для ЧУ не плох, Европа - слабо
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-6
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