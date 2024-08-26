«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал двух игроков «сине-белых» – Николая Шапаренко и Владислава Ваната.

«Очень много разговоров о Шапаренко, но они раздуты. Журналисты слишком много делают ему комплиментов, называя его чуть ли не великим. Нет! Когда мы проигрываем, он ведет себя, как зазнайка. Распиаренный игрок.

Ванат просто слаб. У него нет скорости и характеристик, которые нужны центральному нападающему. В последней игре с Зальцбургом он был просто никакой. Он не успевает, ему все надо делать быстрее. Ванат не может ни открыться нормально, ни ударить. Вряд ли его кто-то купит, а если и купят, то он будет сидеть на скамейке», – заявил Сабо.

Ранее Сабо оценил судейство в ответном матче Q3 ЛЧ Рейнджерс – Динамо.