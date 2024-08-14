Йоже Сабо оценил судейство в ответном матче Q3 ЛЧ Рейнджерс – Динамо

Известный экс-тренер Йожеф Сабо, который в свое время тренировал сборную Украины и Динамо, высказался о работе арбитров в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевлянами и Рейнджерс:

«Итальянский арбитр отсудил хорошо. В те времена, когда я играл, можно было только мечтать о таком судействе.

Сейчас рефери действуют ответственно, ровно по отношению к обеим командам, ощущается их высокий профессионализм. Повторюсь, раньше в Европе нас судили не так…

Да и в чемпионате СССР любая выездная игра в плане арбитража была настоящим испытанием», – заявил Сабо.

Динамо переиграло Рейнджерс 2:0 в ответном матче и вышло в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов. Шотландский коллектив с 51-й минуты играл в меньшинстве после удаления Жефте, который получил две желтые карточки.

Видеообзор матча Рейнджерс – Динамо (0:2)