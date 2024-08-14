Йожеф САБО: «Выход Пихаленка – это идеальный ход»

Экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал победу киевлян над «Рейнджерс» (2:0) в квалификации Лиги чемпионов:

– «Динамо» сыграло очень хорошо, мне понравилось. Да, в первом тайме при равном футболе «Рейнджерс» больше мячом владел, и мы обошлись без голевых моментов, однако, так уж построил игру Шовковский – это его видение.

– Что изменилось после перерыва?

– На игру повлияло удаление футболиста «Рейнджерс». После этого инициативой полностью завладели киевляне, надо отдать должное нашей команде, которая умело этим воспользовалась. Важно, что «Динамо» не побежало авантюрно вперед, а спокойно сначала лишило шотландцев мяча, а затем с каждой минутой усиливало давление на ворота соперника.

– Однако, необходимость замен у «Динамо» была очевидной, особенно – Ярмоленко, который устал и выпадал из командных действий

– Да, и Шовковский сделал это. Все произошло очень вовремя, за что главного тренера «Динамо» надо особо отметить. Волошин добавил мобильности впереди, но выход Пихаленка – это идеальный ход! По моему мнению, Пихаленок выше классом, чем Буяльский. Они играют на одной позиции, однако в будущем нужно больше доверять именно Пихаленку, у которого замечательная левая нога - и пас может отдать, и удары мастерские.

Относительно Ярмоленко, то надо понимать Шовковского, который не может пока не ставить Андрея в стартовый состав. Это простое уважение к заслуженному футболисту. Хотя, было понятно, что на выезде ожидается тяжелый матч. Отмечу, что меня удивил «Рейнджерс». Это уже не та команда, что была раньше... Его футболисты не могут обыграть оппонента один в один, не имеют нужной скорости. В общем, «Рейнджерс» сейчас – это посредственная команда.

– Как вам судейство?

– Итальянский арбитр отсудил хорошо. В те времена, когда я играл, можно было только мечтать о таком судействе. Сейчас рефери действуют ответственно, ровно по отношению к обеим командам, чувствуется их высокий профессионализм. Повторюсь, раньше в Европе нас судили не так... Да и в чемпионате СССР любая выездная игра в плане арбитража была настоящим испытанием.

– Что можно улучшить в действиях «Динамо» к следующему раунду отбора в Лигу чемпионов?

– Думаю, что на первом плане будут кадровые решения. «Зальцбург» – это более серьезный соперник, чем «Рейнджерс». Поэтому, нужно определиться четко с ролью Ярмоленко. Его можно использовать как усиление – со скамейки запасных, минут на 15-20, смотря, конечно, какой счет будет на табло. Это же касается и Буяльского. Никогда не считал его каким-то выдающимся исполнителем, иначе бы за ним уже очередь из покупателей стояла... В стартовом составе должен выходить Пихаленок. Все остальное по ходу подготовки к противостоянию с «Зальцбургом» определит Шовковский, ему стоит доверять.